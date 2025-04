WhatsApp wprowadza przydatną funkcję. Warto znać i korzystać

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w WhatsAppie nareszcie będziemy mogli zarządzać animacjami w ramach wiadomości w czacie. Teraz wraz z androidową wersją beta aplikacji na Androida (2.25.11.10), funkcja ta nareszcie staje się faktem.

Mniej rozpraszaczy w oknie wiadomości. WhatsApp nareszcie robi to jak należy

Po aktualizacji do najnowszej wersji beta, część testerów otrzymała w ustawieniach zupełnie nową sekcję. To właśnie tam użytkownicy zyskują możliwość indywidualnego sterowania animacjami dla emotikonów, naklejek oraz plików GIF. Dzięki temu każdy indywidualnie może dostosować poziom dynamiki na swoich czatach, decydując, które treści powinny być animowane, a które pozostawać statyczne.

Jedną z najciekawszych nowości jest możliwość wyłączenia automatycznych animacji nowych emotikonów, na które część użytkowników narzeka od samego początku. Dla osób preferujących bardziej stonowany, minimalistyczny interfejs, statyczne emotikony to istotna zmiana, która bez wątpienia poprawi czytelność konwersacji i sprawi, że rozmowy na WhatsApp staną się mniej irytujące. Poza tym otrzymujemy możliwość wyłączenia animacji naklejek - i jeśli z niej skorzystamy, to będą one wyświetlane jako statyczne obrazy... a przynajmniej tak długo, jak użytkownik na nie nie kliknie. W praktyce oznacza to znaczne ograniczenie ruchu na ekranie, co ma szczególne znaczenie w grupowych rozmowach, gdzie często przesyłane są całe serie naklejek. Wisienką na torcie jest większa kontrola nad GIFami. Teraz można domyślnie uczynić je statycznymi w oknie rozmowy i sprawić by animowały się analogicznie jak naklejki - po tym, gdy użytkownik w nie kliknie.

Początkowo zespół WhatsApp rozważał wprowadzenie jednego przełącznika, który wyłączałby wszystkie animacje jednocześnie. Ostatecznie zdecydowano się jednak na bardziej elastyczne podejście – użytkownik otrzymuje trzy niezależne opcje konfiguracyjne, co daje większą swobodę w dostosowaniu aplikacji do własnych preferencji.

Kiedy wszyscy skorzystają z nowej opcji? Tego... jeszcze nie wiadomo

Na tę chwilę WhatsApp wciąż jeszcze testuje opcje związane z naklejkami. Nawet wśród beta testerów nie każdy ma jeszcze do niej dostęp -- ale skoro trafiła już tak daleko, to prawdopodobnie kwestią najbliższych tygodni jest udostępnienie jej szerszemu gronu odbiorców - i to niekoniecznie będących w grupie testerów.

Źródło