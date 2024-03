WhatsApp przygotowuje miłą niespodziankę. Pozytywnie zaskoczy użytkowników

WhatsApp co rusz serwuje nam kolejne pakiety nowych funkcji. Nie ma tygodnia, by niezastąpiony w informowaniu o zmianach w obrębie platformy serwis WABetaInfo nie serwował kolejnej porcji informacji na temat tego, co ma się zmienić w niedalekiej przyszłości. Jedne są bardziej praktyczne, inne mniej. Nowość którą przygotowują dla nas twórcy komunikatora docenią przede wszyscy najbardziej zaangażowani użytkownicy komunikatora. Nareszcie nie będą gubić ulubionych czatów!

Nowe opcje przypinania rozmów w WhatsApp. Wkrótce będzie ich mogło być nawet pięć!

Jeżeli dużo korzystacie z WhatsAppa, to prawdopodobnie nie raz i nie dwa poszukiwaliście już interesujących Was konwersacji. Czy to z rodziną i przyjaciółmi, czy to grupówek, czy tych typowo społecznościowych kanałów. To bez znaczenia — nietrudno o to by je zgubić w tamtejszym zamęcie.

I tutaj z pomocą przychodzi opcja przypinania rozmów, która obecnie pozwala przypiąć maksymalnie trzy takie rozmowy. Z informacji podanych przez WABetaInfo wynika, że niebawem ich liczba miałaby podskoczyć aż do pięciu!

Nie jest to zmiana która przewróci użyteczność komunikatora do góry nogami, ale bez wątpienia to jedna z takich zmian które mogą przysłużyć się użytkownikom i... po prostu polepszyć doświadczenie związane z korzystaniem z platformy. Na tę chwilę opcja ta jest dostępna w wersji androidowej komunikatora (2.24.6.13) i trzeba ją ręcznie aktywować. Ale jak wszystkie testowane nowości, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się domyślnym ustawieniem niezależnie od platformy na której będziemy korzystać z platformy.