Większa prywatność w WhatsApp. Wszystko dzięki nowej funkcji

WhatsApp jest stale ulepszany

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Przez lata można było odnieść wrażenie, że władająca nim firma Meta podchodzi do tematu dość po macoszemu. Dopiero chęć wprowadzenia drastycznych zmian w regulaminie połączona z buntem użytkowników okazała się chlustem zimnej wody i zmotywowała ekipę Marka Zuckerberga do działania. Od kilkunastu miesięcy regularnie serwowane nam są mniejsze lub większe zmiany. Nie ma tygodnia, by nie pojawiły się kolejne informacje w temacie, a czasem nowinki tego dotyczące przychodzą prosto od samej Mety.

Jak już wspomniałem, WhatsApp to prawdziwy gigant. Komunikator należący do firmy Meta, która pod swoimi skrzydłami ma również Facebooka, Instagrama czy Threads, ma miliony użytkowników i jest dla wielu pierwszym wyborem. Mimo swojej popularności, nie jest on doskonały — na szczęście jednak najnowsza aktualizacja zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Koniec ze screenami profilu na WhatsApp

Jak zauważa serwis Android Police, w najnowszej aktualizacji WhatsAppa na urządzenia z systemem Android, aplikacja nie pozwala już na zrobienie screenshota profilu użytkownika. Próba zrobienia zrzutu ekranu zdjęcia profilowego kontaktu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie lub po prostu daje nam pusty screen, podobnie, jakbyśmy robili zrzut ekranu podczas oglądania filmów czy seriali na jakiejś platformie streamingowej, takiej jak Netflix.

Meta w ten sposób najprawdopodobniej chce jak najbardziej zminimalizować próby podszywania się pod inne osoby w komunikatorze. Mimo wszystko nie działa to na tę chwilę idealnie — nadal można robić zrzut ekranu podglądu profilu — niemniej, zmierza to w dobrym kierunku. W tym miejscu warto również przypomnieć, że WhatsApp pozwala w Ustawieniach na dostosowanie tego, kto może widzieć nasze zdjęcie profilowe na platformie.

Źródło: Android Police