Czy to naprawdę koniec Instagrama, jakiego znamy od lat?

Po latach oczekiwań użytkownicy iPadów w końcu mają powód do radości — wszystko wskazuje na to, że natywna aplikacja Instagramu dla iPadOS pojawi się jeszcze w 2025 roku. Meta, podobno rozpoczęła wewnętrzne testy nowej wersji aplikacji, co potwierdzają najnowsze przecieki. Czy to koniec kompromisów i przeskalowanych wersji z iPhone’a?

