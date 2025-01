WhatsApp będzie bardziej oszczędny. Te funkcje ucieszą tysiące użytkowników komunikatora

WhatsApp ani trochę nie ustaje w testach nowości, które mają przysłużyć się użytkownikom w codziennym korzystaniu z platformy. Teraz niezastąpiony w informowaniu o nowościach w obrębie aplikacji serwis WABeta.info poinformował o kolejnych testach, które pozwolą zaoszczędzić transfer... i nie tylko!

Reklama

WhatsApp oddaje w nasze ręce więcej opcji personalizacji. Oto, nad czym pracuje platforma

W najnowszej wersji testowej aplikacji na Androida (2.24.11.4) pojawiła się nowa funkcja, która oddaje w ręce użytkowników nowy zestaw opcji. Te skupiają się na animacjach w oknie rozmowy -- czyli efektownych emoji, naklejkach oraz gifach, które regularnie pojawiają się w konwersacjach. Co w tym tak niezwykłego i dlaczego użytkownicy mieliby zechcieć je wyłączyć? Są ku temu co najmniej dwa powody.

Pierwszym z nich jest kwestia dbania o zużycie transferu. Akurat w Polsce mamy ten przywilej, że grube gigabajty danych są najzwyczajniej w świecie... śmiesznie tanie -- więc nie bardzo zwracamy na to uwagę. Jednak każdorazowo podróżując (zwłaszcza poza Unię Europejską, gdzie roam like at home nie obowiązuje) okazuje się, że każdy megabajt transferu potrafi być na wagę złota. Bo te -- w zależności od lokacji -- potrafią być naprawdę kosztowne. Dlatego nie będę zaskoczony, gdy to właśnie ta opcja okaże się wyjątkowo ważna dla wielu użytkowników podróżujących po świecie i aktywnie korzystających z komunikatora.

Jest jeszcze jeden aspekt, przez który wielu może zdecydować się, by zajrzeć głębiej do menu, to... kwestia oszczędności energii. Jeżeli elementy nie będą się animować, to automatycznie pobór będzie nieco mniejszy -- przez co bateria w smartfonie wystarczy na dłużej. I to właśnie ten aspekt może dla wielu okazać się prawdziwym gamechangerem, przez który zdecydują się je aktywować. Zwłaszcza jeżeli należą do grona aktywnych użytkowników WhatsAppa.

Kiedy nowe funkcje trafią do WhatsApp?

WhatsApp właściwie każdego tygodnia testuje kolejne nowości -- i o najciekawszych z nich informujemy Was na bieżąco. Niektóre z nich są jeszcze w bardzo wczesnej fazie, inne -- wręcz przeciwnie, już na ukończeniu. Opcje wyłączenia animacji dla gifów, naklejek i wypasionych emoji są w tej drugiej fazie -- dlatego prawdopodobnie trafi ona do wszystkich nie później, niż w ciągu najbliższych kilku tygodni. Widać, że ekipa ostatnio bardzo fajnie uwija się z pracami nad komunikatorem i... co by nie mówić: goni konkurencję. Bo ta (m.in. Telegram) analogiczną opcję ma już od dawna.