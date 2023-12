WhatsApp jeszcze lepiej ukryje nasze zablokowane chaty

WhatsApp co kilka tygodni wprowadza nowości do swojej aplikacji. Tym razem chce zadbać jeszcze lepiej o naszą prywatność i pozwoli ukryć zablokowane chaty za hasłem, bez którego będą one po prostu niewidoczne.

WhatsApp ukryje zablokowane chaty

Prywatność i bezpieczeństwo to od zawsze jeden z najważniejszych tematów na rynku nowych technologii. WhatsApp, z którego korzystają miliardy użytkowników, jest w tej kwestii całkiem nieźle wyposażony oferując między innymi szyfrowanie wiadomości czy możliwość ich automatycznego usuwania po określonym czasie. W maju w aplikacji pojawiła się też możliwość zablokowania dostępu do wybranych chatów przy pomocy biometrii - odcisku palca lub skanu twarzy (FaceID). Dzięki temu nawet jeśli ktoś dostanie się do naszego telefonu, to nie będzie mógł sprawdzić naszych najbardziej prywatnych konwersacji prowadzonych w WhatsApp.

Co jednak istotne, każdy może sprawdzić czy mamy zablokowane chaty w swojej aplikacji, co w pewnych sytuacjach może być nieco kłopotliwe i prowadzić do kolejnych niewygodnych pytań. Dlatego wkrótce pojawi się możliwość ukrycia tych chatów za specjalnym hasłem. We wprowadzonej dzisiaj aktualizacji, która trafi do wszystkich użytkowników w najbliższych dniach, możemy schować zablokowane chaty za tzw. tajnym kodem. Tym samym informacja o prywatnych chatach zniknie z głównego ekranu wiadomości. Żeby się do niej dostać, konieczne będzie wpisanie specjalnego tajnego kodu w polu wyszukiwania. Kod może składać się z liter, cyfr, znaków specjalnych, a nawet emoji. Dopiero po jego wpisaniu pojawi się lista zablokowanych chatów.

Nadal aby się do nich dostać konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości przy pomocy odcisku palca lub skanu twarzy. Co więcej od teraz blokadę chatów będzie można włączyć przez menu pojawiające się po dłuższym przyciśnięciu danego chatu, nie trzeba będzie wchodzić głęboko w opcje wybranej rozmowy. Jak zwykle na pełną dostępność tej funkcjonalności trzeba będzie nieco poczekać, ale zespół WhatsApp zapowiada, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i niedługo zaproponuje kolejne rozwiązania zwiększające naszą prywatność.

źródło: WhatsApp