O tych zmianach w uwielbianym komunikatorze musisz wiedzieć. Użytkownicy prosili o nie od lat!

Komunikatory stanowią dużą część naszego życia. Wiele z tych usług znacznie się od siebie różni — i to nawet w sytuacji, gdy należą one do tego samego wielkiego giganta. Tak sprawy mają się z modułami do komunikacji w portfolio Meta. Messenger, wiadomości prywatne na Instagramie oraz WhatsApp to trzy zupełnie różne produkty.

Niestety, nic takiego nie wydarzyło się przez lata, ale twórcy komunikatora zaczynają czasem okazywać więcej zainteresowania produktom, które przez długi czas były wyłącznie dodatkiem. Tak sprawy mają się Instagramem, który właśnie doczekał się wypatrywanej od lat opcji edycji wiadomości.

Edycja wiadomości na Instagramie. Platforma nareszcie dodaje opcję o którą prosili użytkownicy

Edycja wiadomości wysyłanych na Instagramie jest opcją o którą wielu użytkowników prosiło od lat — bez skutku. Aż do teraz. Platforma oficjalnie ogłosiła wczoraj nowe opcje dla instagramowych wiadomości, z których najważniejszą pozostaje ta związana z edycją prywatnych wiadomości.

Wkrótce wszyscy użytkownicy platformy będą mieć 15 minut na edycję wysłanej wiadomości prywatnej — i niezależnie od tego czy mowa o literówce, czy chęci dopisania czegoś — będą mogli z niej dowolnie korzystać. Wystarczy przytrzymać palcem na chmurce w której chcielibyśmy dokonać zmian i przez kwadrans stosowna opcja będzie dostępna. Oczywiście komunikator zostawi też ślad że dokonane zostały zmiany w postaci informowania odbiorców, że nadawca edytował wysłaną wiadomość.

To jeszcze nie koniec. Zapowiadanych nowości jest więcej

I choć to edycja wiadomości skradnie serce lwiej części użytkowników, to na niej jeszcze zapowiadane zmiany w prywatnych wiadomościach na Instagramie się nie kończą. Platforma zapowiedziała również łatwe przypinanie rozmów na szczycie skrzynki, by zawsze mieć łatwy dostęp do ulubionych konwersacji z rodziną / przyjaciółmi i nie gubić ich w tłumie. Poza tym platforma oddaje w nasze ręce wyłączenie opcji informowania rozmówców o tym, że odczytaliśmy ich wiadomość. Wisienką na torcie jest dodawanie do ulubionych naklejek oraz tworzenie bardziej spersonalizowanych czatów dzięki nowym motywom dostępnym w aplikacji.

Jak widać - zmian jest wiele. Ale trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości

Gołym okiem widać, że Meta nareszcie pochyliła się nieco nad Instagramem i zaserwowała platformie solidny pakiet nowości. Nowości, z których wielu skorzysta z nieskrywaną przyjemnością — bo pomijając już te bezpośrednio związane z estetyką, to najzwyczajniej w świecie są to zmiany praktyczne i przydatne na co dzień. Niestety, mniej pozytywną wiadomością jest ta, że platforma zmiany będzie wprowadzać stopniowo i część będzie jeszcze przedmiotem testu. Dlatego nie zobaczymy ich wszyscy tu i teraz i jeśli mimo posiadania najnowszej wersji komunikatora wciąż ich nie widzicie, to nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

