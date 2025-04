Nowa funkcja WhatsAppa pozytywnie cię zaskoczy. Czekaliśmy na nią latami!

Meta nie zwalnia tempa ani trochę. Nowa funkcja komunikatora która trafiła do wersji testowej jest tego idealnym przykładem.

WhatsApp beta na Androida (w wersji 2.25.12.25) przynosi nowość, której wielu użytkowników wypatrywało od dawna. Choć wciąż znajduje się w fazie testowej, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że dla wielu użytkowników będzie ona prawdziwym gamechangerem. Mowa o automatycznym tłumaczeniu wiadomości bezpośrednio w aplikacji. Co więcej: jak zapewnia Meta, cały proces ma odbywać się lokalnie, na urządzeniu użytkownika, bez konieczności przesyłania danych na zewnętrzne serwery. To kolejny krok aplikacji w kierunku zachowania prywatności i odpowiednich standardów szyfrowania end-to-end, przy jednoczesnej rozbudowie bardziej zaawansowanych opcji komunikatora.

Tłumaczenie wiadomości bezpośrednio w WhatsApp

Nowa funkcja bazuje na autorskiej technologii WhatsApp, znanej wcześniej z transkrypcji wiadomości głosowych. Dzięki niej użytkownicy mogą tłumaczyć wiadomości i wszelkiej maści aktualizacje z rozbudowanych kanałów bezpośrednio w aplikacji, bez obaw o wyciek danych. To naprawdę ważny aspekt, o którym dyskutuje się coraz więcej: zwłaszcza w dobie rosnącej świadomości dotyczącej prywatności w sieci. Wszystkie tamtejsze tłumaczenia przetwarzane są lokalnie, co oznacza, że żadne treści nie są wysyłane do Meta ani na żadne zewnętrzne serwery. Dzięki temu szyfrowanie oferowane przez komunikator nienaruszone.

Użytkownicy wersji beta mogą już teraz pobrać pakiety językowe, które umożliwiają tłumaczenie wiadomości w czasie rzeczywistym. Wśród dostępnych języków znalazły się m.in. hiszpański, arabski, portugalski (Brazylia), hindi oraz rosyjski. Dodatkowo możliwe jest zainstalowanie specjalnego pakietu umożliwiającego automatyczne rozpoznawanie języka wiadomości: to szczególnie przydatne w grupach, gdzie użytkownicy posługują się różnymi językami. Niestety - jak widać, na tę chwilę nie ma tam wsparcia jeszcze dla języka polskiego. Warto mieć jednak na uwadze, że wciąż mówimy o wersji testowej nowej funkcji, dlatego myślę, że nie ma powodów do paniki. Prawdopodobnie kwestią czasu jest to, nim zostanie dodane wsparcie dla kolejnych języków. Niewykluczone też, że w dniu premiery funkcji dla wszystkich polski będzie tam już dostępny.

Jak działa opcja tłumaczenia w praktyce?

Opcję tłumaczenia można aktywować z poziomu ekranu informacji o czacie. Co więcej: możemy przypisać konkretne języki do różnych rozmów, co pozwoli na personalizację ustawień w zależności od kontekstu. Istnieje również możliwość tłumaczenia pojedynczych wiadomości ręcznie. W tym celu wystarczy przytrzymać wiadomość i wybrać opcję „Tłumacz”. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesłanie opinii na temat tłumaczenia, może to zrobić bez obaw – zarówno oryginalna wiadomość, jak i jej tłumaczenie nigdy nie zostaną przekazane Meta. Opinie są całkowicie dobrowolne i dotyczą jedynie jakości tłumaczenia (np. brakujących słów czy błędów gramatycznych).

Choć obecne jakość tłumaczeń może być daleka od ideału i nie może jeszcze równać się jakościowo z tym, co oferują analogiczne usługi oparte na chmurze, to warto mieć na uwadze, że technologia ta wciąż się rozwija. WhatsApp planuje rozszerzenie listy dostępnych języków oraz dalsze ulepszanie algorytmów, a w przyszłości funkcja ta może stać się standardem i znacząco odmienić komunikację na poziomie międzynarodowym.

