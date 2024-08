WhatsApp nie ustaje z aktualizacjami. W najnowszej wersji testuje drobnostkę, która uczyni korzystanie z aplikacji znacznie wygodniejszym.

"Oznacz wszystkie jako przeczytane" - WhatsApp zadba o to, byśmy nie tracili czasu

Najnowsza funkcja testowana przez WhatsApp w wersji beta na Androida (2.24.11.13) przynosi kosmetyczną, ale przydatną zmianę. Jeżeli jesteście uczuleni na licznik nieprzeczytanych wiadomości - i macie dość ciągłego otwierania okienek z grupami by je "wyzerować", to ta nowość z pewnością wam się spodoba.

Źródło: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-18-11-whats-new/

WhatsApp w najnowszej wersji testuje bowiem przycisk "Oznacz wszystkie jako przeczytane" - i to taki, do którego będziemy mieć bezpośrednio z okna głównego komunikatora, bez konieczności przeklikiwania się nigdzie dalej.

Drobnostka, która ucieszy nie tylko najwierniejszych użytkowników

WhatsApp zarówno jako narzędzie do komunikacji z przyjaciółmi, jak i bardziej społecznościowo, zyskuje na popularności. Wraz z rozwojem - niezbędne jest też zadbanie o funkcje, które wcześniej były najzwyczajniej w świecie... zbędne. I to właśnie takie małe-wielkie rzeczy sprawiają, że narzędzia stają się lepsze i wygodniejsze w obyciu. Co ciekawe: to funkcja, którą użytkownicy iPhone'ów znają od lat - z nieznanych nikomu przyczyn, Meta nie zaimplementowała jej wcześniej na Androidzie.