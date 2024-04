WhatsApp nie działa. Spokojnie, to tylko awaria

WhatsApp nie działa, użytkownicy na całym świecie zgłaszają problemy z połączeniem, a wiadomości nie są dostarczane do adresatów. Meta póki co milczy na temat awaria, a problem zaczął się około 20:00 naszego czasu.

WhatsApp ma awarię

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie, korzysta z niej ponad 2 mld ludzi, a cenią sobie oni przede wszystkim dużą funkcjonalność i stabilność aplikacji. Ostatnia duża awaria miała miejsce niemal 2 lata temu, usługa nie działała wtedy przez około dwie godziny. Wygląda na to, że dzisiaj mamy powtórkę. Użytkownicy zgłaszają problemy z połączeniem z aplikacją oraz wysyłaniem wiadomości. Wygląda na to, że wysłane wiadomości obecnie nie trafiają do adresatów. Problemy rozpoczęły się kilka minut po 20:00 czasu polskiej i dotyczą użytkowników na całym świecie.

Meta nie informuje o awarii, na stronie pozwalającej sprawdzić status takich aplikacji jak Facebook, Messenger czy Instagram nie ma niestety żadnych informacji na temat WhatsAppa. Nie wiadomo zatem kiedy sytuacja wróci do normy, ale biorąc pod uwagę, że o awarii napisały już duże portale, to zapewne sytuacja niedługo wróci do normy. Póki co jeśli próbujecie się skontaktować ze swoimi bliskimi to lepiej skorzystać z innego komunikatora, SMSa albo po prostu zadzwonić. Jak tylko WhatsApp zacznie działać to was o tym poinformujemy.