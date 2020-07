Mamy 2020 r. a ciemny tryb w najpopularniejszych aplikacjach mobilnych to wciąż temat bardzo drażliwy. Zarówno dla samych twórców, jak i użytkowników. Miesiące przygotowywań, wielotygodniowe testy, długofalowe wdrażanie aktualizacji po stronie serwerów. Nikt nie jest zadowolony, a ludzie często się niecierpliwią — choć w większości siedzą cicho i nie komentują sprawy. Ciemny Facebook? Tylko dla wybranych. Nieco inaczej wygląda to w przypadku WhatsAppa, który po wielu zapowiedziach i ciągłym odkładaniu w czasie doczekał się trybu ciemnego — i to nie tylko na urządzeniach mobilnych. Użytkownicy wersji na iOS i Androida z nowej kolorystyki korzystają od kilku miesięcy, a od tego tygodnia mogą cieszyć się ciemnymi kolorami na ekranach monitorów.

Najnowsza aktualizacja WhatsApp dla Windows i Mac nie wprowadza wielu nowych funkcji, ale jeśli korzystacie z ciemnego trybu na swoich komputerów, to WhatsApp już nie będzie Was raził w oczy swoją jasnością. Nowa kolorystyka interfejsu jest dostosowana tak, że każdy element jest widoczny i czytelny. Nie zabrakło też kolorowych akcentów — dymki wysyłanych wiadomości są ciemnozielone, a tapeta czatów dostosowuje się automatycznie po zmianie motywy. Dwie opcje kolorystyczne: jasną i ciemną znajdziecie w ustawieniach, w menu Motywy.

Ciemny WhatsApp już dostępny na PC i Mac. Komunikator przestaje razić w oczy także na komputerach

Żeby nie było zbyt miło, to trochę ponarzekam. WhatsApp na iOS i Android z ciemnym trybym działa od kilku miesięcy — stosowna aktualizacja pojawiła się w marcu tego roku, jednak nie każdy mógł skorzystać z tej funkcjonalności od razu. Jednak wystarczyło kilka tygodni by twórcy poradzili sobie z dostarczenie. I tu jest jeden duży plus — aplikacja sama dostosowuje swoją kolorystykę w zależności od tego, jakie mamy ustawienia systemowe. Zmiana na tryb ciemny zgodnie z harmonogramem? Jest też minus — nie ma możliwości samodzielnej zmiany wyglądu. Na macOS jest odwrotnie.

Cieszę się, że twórcy wpadli na pomysł dostosowania swojej aplikacji na komputery do obecnych trendów, ale by skorzystać z trybu ciemnego, trzeba się na niego przełączać ręcznie — nie ma mowy o żadnej automatyzacji, czy śledzenia tego, jak wyglądają ustawienia systemowe. Trochę czepianie, ale Apple już od dawna udostępnia narzędzia pozwalające na ułatwienie przechodzenia z jednego trybu w drugi. Wystarczy po nie sięgnąć. Mam wrażenie, że programistom pracującym nad komunikatorem się nie chce lub wprowadzenie tego jest tak skomplikowane, że im się to zwyczajnie nie opłaca.