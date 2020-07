WhatsApp przedstawia zestaw letnich nowości w komunikatorze

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych (mobilnych) komunikatorów, z którego na świecie korzysta już ponad dwa miliardy (!) użytkowników. I choć nad Wisłą prym wciąż wiedzie Messenger, to jego rodzeństwu nie idzie wiele gorzej. Szczerze mówiąc — jako że oba mają tego samego właściciela, trochę mnie to dziwi. Zwłaszcza że na rynku jest kilka fajniejszych i bezpieczniejszych z punktu widzenia prywatności alternatyw: w tym mój ukochany Telegram czy stale zmieniający się Signal. No cóż, niech każdy korzysta z czego mu wygodniej. Jedno jest pewne: twórcy WhatsAppa nie próżnują i regularnie serwują kolejne paczki nowości. Jeżeli śledzicie temat komunikatora regularnie to… prawdopodobnie nie będą one dla Was żadną niespodzianką czy zaskoczeniem. O wszystkich dyskutowało się juz wcześniej — czy to w formie zapowiedzi czy trwających betatestów. Ale dopiero teraz oficjalnie udostępniane są dla wszystkich!

Kody QR i animowane naklejki w WhatsApp już dostępne

WhatsApp oficjalnie wprowadza do obiegu zapowiadane od dłuższego czasu elementy takie jak: animowane naklejki, kody QR pozwalające sprawnie dodać nowy kontakt, ulepszone połączenia wideo oraz… wypatrywany od dawien dawna ciemny tryb dla stacjonarnego wydania aplikacji. Dotyczy on zarówno WhatsApp Web jak i WhatsApp na pulpit. W bonusie — użytkownicy KaiOS doczekali się statusów, choć patrząc na to jak chłodno te zostały przyjęte w obrębie platformy, nie wiem czy to faktycznie będzie dla nich powód do radości.