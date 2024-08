Nowa metoda ataku na użytkowników WhatsApp. Uważaj, bo stracisz konto

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych narzędzi komunikacji na świecie - trudno zatem dziwić się temu, że wiele grup przestępczych obiera sobie za cel jego użytkowników. W pocie czoła pracują nad przejęciem ich kont by wykorzystać je do wszelkiej maści oszustw.

W ostatnich dniach oszuści mają sposób na nieuważnych użytkowników, który wykorzystują coraz chętniej. Warto mieć na uwadze, że metoda ta nie jest jakoś spektakularnie nowa (brytyjskie biuro Action Fraud szerzej informowało o niej już jakiś czas temu) — ale w ostatnim czasie odnotowano jej znaczne nasilenie. I jest idealna w swojej prostocie.

Strzeż się oszustów. Tak chcą przejąć Twoje konto WhatsApp

Jak zwykle najprostsze metody okazują się jednak być najbardziej efektywnymi. Bowiem użytkownicy platformy otrzymują telefon od kogoś, kto rzekomo jest członkiem ich grupy na WhatsApp. By wszystko uwiarygodnić - przestępcy wykorzystują nawet zdjęcia profilowe i dane znajomych. Podczas rozmowy wyjaśniają, że zaraz otrzymamy 6-cyfrowy, który ma być niezbędny do rozpoczęcia zapowiadanej przez nich grupowej wideokonferencji. I to już powinno zapalić lampkę ostrzegawczą. Kod ten jest wymagany do przeniesienia konta WhatsApp na nowe urządzenie. I gdy im go przekażemy - przejmą i dezaktywują nasze konto, najpewniej włączając na nim również uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Efekt? Odzyskanie naszego konta staje się niezwykle trudne — by nie powiedzieć, że niemożliwe.

Kto jest zagrożony? Wszyscy, ale najbardziej użytkownicy grup

Według Action Fraud szczególnie narażonymi na ten atak są rozmaite wspólnoty religijne oraz małe i większe grupy koncentrujące się na pracy lub nauce. Tym samym właściwie każdy, kto korzysta z grup - powinien być czujny. Utrata konta na WhatsApp może ciągnąć za sobą cały szereg przykrych konsekwencji.

Najważniejsze to, oczywiście, utrata dostępu do historii naszych rozmów oraz brak kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Ale są też aspekty o których się nie mówi. Skoro nasi najbliżsi otrzymają wiadomość od "nas" - prawdopodobnie chętnie nam pomogą. W ten sposób może łatwo dojść do wyłudzeń pieniędzy albo innych nieprzyjemnych sytuacji.

Co zrobić by ustrzec się przejęcia konta WhatsApp?

Nie ma jednej, słusznej, drogi by zapewnić naszemu kontu 100% bezpieczeństwa. Bez wątpienia jednak stosując się kilku prostych zasad zminimalizujemy ryzyko takiego niebezpieczeństwa. Przede wszystkim warto pamiętać o aktywacji opcji dwuskładnikowego uwierzytelniania — dodatkowa warstwa ochronna jeszcze nigdy nie zaszkodziła. Po drugie bezwzględnie nikomu nie podawajmy naszego kodu weryfikacyjnego — to jawne proszenie się o kłopoty. Warto też mieć z tyłu głowy, że takie "nieoczekiwane" rozmowy raczej nie są dla większości z nas codziennością. Jeżeli więc dzieje się coś niestandardowego, warto być podejrzliwym i zbadać temat - a także ostrzec innych użytkowników grupy.