Rosjanie wykradli dane Polaków. Wszystko trafiło do sieci

Dane polskich sportowców zostały wykradzione. Imiona, nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe padły łupem hakerów z obcego państwa. W sieci wrze i wszyscy zadają sobie pytanie – jak można było do tego dopuścić?

Kolarz Wojciech Pszczolarski poinformował na X o ogromnym wycieku danych z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Informacja pochodzi wprost od agencji, która poinformowała sportowców o wycieku. W wiadomości podkreślono najgorszy scenariusz – dane trafiły do sieci i zostały upublicznione na Telegramie. Ten – jak donosi Przegląd Sportowy – ma należeć do grupy rosyjskich hakerów.

Beregini to cyberprzestępcy, którzy należą do kolektywu hakerów, mającego między innymi na celu atakowanie krajów bałtyckich oraz Polski. Sprawcy ataku mieli według Przeglądu Sportowego pochwalić się wyczynem na telegramowym kanale:

No to ruszamy! W przededniu igrzysk olimpijskich 2024 byliśmy nieproszonymi gośćmi Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). I tak nam się spodobało, że postanowiliśmy zostać trochę dłużej i przyjrzeć się całej ich bazie. I zgodnie ze starą tradycją oddajemy ją do przeczytania także naszym wiernym subskrybentom. I tak oddajemy do Państwa dyspozycji kompletną bazę danych polskich sportowców z wynikami badań antydopingowych, która zawiera cały bukiet substancji zabronionych, w tym także narkotyki