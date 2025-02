WhatsApp z funkcją, którą pokochasz. Co oferuje?

Meta kilka tygodni temu zapowiedziała wprowadzenie możliwości łączenia konta WhatsApp z centrum kont Meta – zbiorczą usługą pozwalającą zarządzać profilem na Facebooku, czy Instagramie. Dzięki temu można na przykład udostępniać status utworzony w WhatsAppie w relacjach na Facebooku i Instagramie, czy centralnie zarządzać niektórymi ustawieniami kont, takimi jak zmiana informacji kontaktowych, preferencji reklamowych, czy zarządzać płatnościami.. W tym samym miejscu można też dodawać lub usuwać kolejne konta. Co najważniejsze, dodanie konta WhatsApp do Centrum Kont jest całkowicie opcjonalne i nie wpływa na działanie komunikatora, ale z pewnością wpływa pozytywnie na wspomniane wyżej współdzielenie relacji na innych społecznościówkach Mety.

Jednak to dopiero początek bliżej relacji z mediami społecznościowymi w wykonaniu komunikatora. Jak informuje serwis WABetaInfo, który dostarcza nam nowych informacji o eksperymentalnych rozwiązaniach, nad jakimi pracują programiści odpowiedzialni za WhatsApp, w aplikacji testowana jest funkcja umożliwiająca dodawanie linków do mediów społecznościowych w profilu użytkownika komunikatora.

WhatsaApp z funkcją pozwalającą dodać konta w innych mediach społecznościowych. Prace trwają

Źródło: WABetaInfo

Choć na ten moment pojawiają się odnośniki wyłącznie do Instagrama, można zakładać, że przy kolejnych aktualizacjach pojawi się więcej opcji – nie tylko do mediów społecznościowych Meta. WABetaInfo zauważa, że funkcja ta nie jest niczym nowym. Jest już dostępna w komunikatorze WhatsApp Business, z którego mogą korzystać firmy szukającego wygodnego sposobu komunikowania z klientem. Tu sprawy jednak się komplikują, bo nie wystarczy podać nazwy w konkretnym serwisie społecznościowym. Osobo zarządzająca kontem WhatsApp musi potwierdzić i autoryzować połączenie np. z Instagramem przez zalogowanie się do tego serwisu. W przypadku standardowego komunikatora nie będzie konieczna autoryzacja – wystarczy podać nazwę użytkownika z Instagrama lub Facebooka, by wyświetlana ona była w profilu na WhatsApp.

Kiedy funkcja pojawi się w stabilnej wersji komunikatora? Na ten moment nie wiadomo. Z doniesień WABetaInfo wynika, że prace są na wczesnym etapie, więc trudno wskazywać, kiedy zostanie w całości zaimplementowana. Gdy tak się stanie, będziemy o tym informować!