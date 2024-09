WhatsApp stał się jeszcze lepszy. Z tych funkcji będziesz chciał korzystać

WhatsApp to wciąż najpopularniejsza aplikacja na świecie do prowadzenia rozmów, choć nie najbardziej rozbudowana. Twórcy od lat starają się wprowadzić do swojej aplikacji funkcje ułatwiające komunikację i dające użytkownikom jeszcze więcej możliwości wyrażania siebie i swoich emocji. Z każdą kolejną aktualizacją jest coraz lepiej, a dzięki tej najnowszej, każdy znajdzie coś dla siebie. Kilka tygodni temu WhatsApp poinformował, że nawiązał współpracę z firmą GIPHY, którą znamy przede wszystkim ze śmiesznych gifów, wykorzystywanych nie tylko w mediach społecznościowych, ale i w komunikatorach. GIPHY oferuje też dostęp do bogatego katalogu naklejek, które właśnie trafiają do aplikacji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w ciekawy sposób reagować na wiadomości, wysyłać śmieszne obrazki i bardziej wyrażać siebie.

WhatsApp z nowościami na iOS. Z czego skorzystają użytkownicy?

WhatsApp rozszerza też możliwości tworzenia własnych naklejek – funkcję, z której od dawna mogli korzystać posiadacze iPhone'ów. Teraz z tego rozwiązania w końcu mogą korzystać użytkownicy aplikacji w wersji na urządzenia z Androidem. Tworzenie naklejek na smartfonie nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy wybrać zdjęcie zapisane w pamięci urządzenia, a aplikacji sama wykona za nas całą robotę – wytnie najbardziej eksponowany element zdjęcia, doda ramkę i gotowe. Stworzone w ten sposób naklejki mogą być wykorzystywane w rozmowach ze znajomymi lub w grupach. Nie są one też jednorazowe. Te grafiki są zapisywane automatycznie w komunikatorze, można je edytować, dodawać do ulubionych, przenosić na górę lub usnąć – np. gdy uznamy, że przestały nam się podobać.

WhatsApp na iOS stał się lepszy. Co nowego w komunikatorze?

Jednak to nie koniec nowości, gdyż WhatsApp w wersji na iOS zyskuje dodatkowe funkcje, które ułatwiają komunikację i wysyłanie wiadomości do przyjaciół, znajomych, czy rodziny. To między innymi możliwość odpowiadania i dodawania reakcji bezpośrednio z przeglądarki multimediów, która dostępna jest dla każdej konwersacji, klikając w nazwę kontaktu w oknie rozmowy i wybierając opcję "Multimedia, lini i dokumenty". To tu pojawiają się wszystkie przesłane w ramach rozmowy zdjęcia, filmy, czy pliki. W komunikatorze pojawia się też możliwość szybkiego nagrywania notatki wideo z wykorzystaniem wbudowanego w smartfon aparatu. Nowość ta pozwala też na szybkie odpowiadanie na otrzymane notatki wideo.

Warto jednak zaznaczyć, że opisywane wyżej nowości nie są udostępnione wszystkim jednocześnie. WhatsApp znany jest z tego, że funkcje wprowadzane są falami i nie każdy użytkownik zobaczy je w tym samym czasie. Nie macie jeszcze odświeżonych naklejek i wyszukiwarki GIPHY? Musicie uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedni moment. Samo pobranie aktualizacji z App Store nie wystarczy. O tym, kiedy otrzymamy nowe funkcje, decyduje serwer. Niektórzy mogą z nich korzystać już teraz, inni muszą jeszcze nieco poczekać.