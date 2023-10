WhatsApp dopieszcza nowe funkcje. Chce być ulubionym komunikatorem

WhatsApp od wielu miesięcy udowadnia, że w planach twórców nie ma ani trochę miejsca na to, by zwolnić. I nowe funkcje: jeżeli nie są wdrażane, to są co najmniej opracowywane i testowane. Nie ma tygodnia abyśmy nie informowali o tym co nowego oferuje (lub: wkrótce zaoferuje) platforma. I jeżeli myśleliście, że coś w temacie zacznie się zmieniać, a twórcy nieco zwolnią to... nic z tych rzeczy. Jest to o tyle ciekawe, że przez lata konkurencja zdążyła ich wyprzedzić o lata świetlne nie tylko w kwestii implementacji nowych opcji, ale przede wszystkim ich dopieszczaniu i dbaniu o to, by każdy moduł był przemyślany i wyjątkowy. Ale po latach ociągania się — WhatsApp rusza w pogoń za konkurencją.

Nadchodzą usprawnienia dla Kanałów na WhatsApp

Kanały na WhatsApp to stosunkowo świeża sprawa. Po tym jak kanały na Telegramie okazały się hitem, Meta postanowiła ruszyć tą samą wydeptaną ścieżką by ich użytkownicy nie szukali interesujących ich opcji u konkurencji. Dlatego też od kilku miesięcy platforma oferuje znacznie bardziej społecznościowe podejście do tematu komunikacji. Od czasu ich dodania jednak, były to zmiany, które nie były specjalnie odbiły się echem wśród użytkowników. I na tle całej reszty: można powiedzieć, że trafiły tam wyłącznie najbardziej podstawowe funkcje.

Administracja i zarządzający Kanałami na WhatsApp co prawda mieli kilka asów w rękawie. Mogli wysyłać wiadomości, zdjęcia czy krótkie animacje w formie GIFów. Ale cieszące się coraz większą popularnością wiadomości głosowe wciąż były tam nieosiągalne. To ma się jednak zmienić w niedalekiej przyszłości. Jak informuje serwis WaBetaInfo, w najnowszych wersjach testowych aplikacji pojawiła się już opcja, umożliwiająca zarządzającym kanałami wysyłanie zarówno wiadomości głosowych, jak i dodawania do usługi własnych zestawów naklejek.

Ponadto w wersji beta oznaczonej numerkiem 2.23.23.3 wszyscy — zarówno zarządzający Kanałem, jak i zwykli subskrybenci, mogą podejrzeć kto zareagował emoji na wysyłane tam wiadomości. Administracja doczekała się też nowej zakładki: Kontakty, w których mogą podejrzeć kto z ich listy kontaktów zdecydował się w ten sposób zareagować na tamtejsze wiadomości.

To żadna rewolucja, ale pokazuje że twórcy nie zwalniają tempa

Nie ma się co oszukiwać. Nowości opracowywane przez ekipę Meta w związku z Kanałami Nadawczymi w żaden sposób nie są rewolucją. Pokazują jednak wyraźnie, że ekipa nie zwalnia tempa i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w temacie implementowanych w swoim produkcie usprawnień. A podejrzewam, że po dopieszczeniu wiadomości głosowych, autorskich naklejek i reakcji nadejdzie pora na kolejne nowe funkcje. Jeszcze lepsze i jeszcze bardziej dopracowane — tak właśnie wygląda walka o bycie najlepszym komunikatorem na rynku!

