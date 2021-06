WhatsApp boi się buntu, więc nie ogranicza ci funkcji aplikacji, jeśli nie zaakceptowałeś nowego regulaminu

Nie musisz akceptować nowego regulaminu. Facebook nie ograniczy ci funkcji WhatsAppa

Ultimatum które wcześniej postawili twórcy komunikatora mówiło o połowie maja. Po tym czasie każdy, kto nie zaakceptował nowego regulaminu komunikatora, miał stopniowo widzieć coraz mniej opcji w aplikacji. Prawdopodobnie tak by ich ubywało, aż stałaby się ona w dużej mierze bezużyteczną, przez co wszyscy aktywnie z niej korzystający musieliby kliknąć, że zgadzają się na wszystko, co wymyślili sobie twórcy. WhatsApp, mimo że od wielu lat należy do Marka Zuckerberga, przez wielu nie był z nim kojarzony. O ile Facebook ma łatkę wcielonego zła, będącemu w jego szponach komunikatorowi udało się uniknąć złej sławy. Nowa polityka, zakładająca przechowywanie na serwerach FB wiadomości wysyłanych na WhatsAppie, budzi ogromne wątpliwości. Poziom zaufania do właścicieli popularnego serwisu społecznościowego jest zatrważająco niski — i raczej nikogo to specjalnie dziwić nie powinno, zwłaszcza jeżeli zajrzymy do tego, ile kontrowersji narasta wokół platformy, a także w ile afer jest on zamieszany.