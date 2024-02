Ważna nowość w WhatsApp. Oszuści nie będą już problemem!

Nowa funkcja w WhatsApp sprawi, że spam czy wiadomości od oszustów nie będą już problemem. Wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi.

Koniec problemów z oszustami na WhatsApp

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Przez lata można było odnieść wrażenie, że władająca nim firma Meta podchodzi do tematu dość po macoszemu. Dopiero chęć wprowadzenia drastycznych zmian w regulaminie połączona z buntem użytkowników okazała się chlustem zimnej wody i zmotywowała ekipę Marka Zuckerberga do działania. Od kilkunastu miesięcy regularnie serwowane nam są mniejsze lub większe zmiany. Nie ma tygodnia, by nie pojawiły się kolejne informacje w temacie, a czasem nowinki tego dotyczące przychodzą prosto od samej Mety.

Jak już wspomniałem, WhatsApp to prawdziwy gigant. Komunikator należący do firmy Meta, która pod swoimi skrzydłami ma również Facebooka, Instagrama czy Threads, ma miliony użytkowników i jest dla wielu pierwszym wyborem. Mimo swojej popularności, często zdarza się, że dostajemy tam wiadomości od różnych botów, które zazwyczaj są zwykłym spamem, ale czasami mogą okazać się oszustwem. Podobnych rzeczy należy jak najbardziej unikać — i teraz firma Marka Zuckerberga nam to ułatwi.

Oszczędność czasu przy spamie

Od teraz możemy blokować wiadomości od nieznanych kontaktów w WhatsApp nawet ich nie otwierając. Jak to działa? Gdy na ekranie blokady pojawi nam się wiadomość, która jest spamem, wystarczy po prostu nacisnąć i przytrzymać powiadomienie — a wtedy otrzymamy szereg opcji, a jedna z nich umożliwi nam natychmiastowe zablokowanie danego nadawcy. Jeśli chcemy pójść krok dalej i zgłosić kontakt, aplikacja wyświetli także dodatkowy monit. Wszystko, co musimy wtedy zrobić, to kliknąć na opcję „Zgłoś kontakt”, a następnie w wyskakującym oknie kliknąć „Zablokuj”. Nowa aktualizacja aplikacji po prostu eliminuje konieczność otwierania aplikacji i przeglądania czatów w celu zablokowania tych irytujących wiadomości.

Chociaż pozornie jest to mała zmiana, to w praktyce może okazać się naprawdę pomocna. Nie będziemy musieli włączać samej aplikacji i wchodzić w ustawienia czatu, żeby zablokować oszustów czy konto, które wysyła spam — teraz zrobimy to nawet sekundę po otrzymaniu powiadomienia. Taka aktualizacja zawsze się przydaje i dobrze, że Meta idzie w tym kierunku.

