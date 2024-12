Prezent od WhatsApp na koniec roku, na to czekaliśmy!

WhatsApp w ostatnich miesiącach z każdą aktualizacją coraz bardziej się przemieniał z wygodnej aplikacji do wymieniania tekstów, w coś więcej niż tylko komunikator. Dzisiaj to już w zasadzie sieć to tworzenia mikro społeczności, a także centralny punkt, poprzez który dzielimy się z ulubionymi osobami wydarzeniami z naszego życia. Najświeższa aktualizacja jeszcze bardziej wzmocni ostatni aspekt.

Reklama

Początek roku z hukiem, miły prezent, który się przyda

Małe zmiany nie muszą być bez znaczenia. To jak szybko możemy wykonać jakąś czynność, nie jest rzeczą błahą, szczególnie w chwili gdy wybije północ i będziemy chcieli prędko ze wszystkimi świętować. Dlatego ten drobny dodatek może wielu ucieszyć. Lista obecnych szybkich reakcji zostanie wzbogacona o kolejne emoji.

Częścią najświeższej aktualizacji uwielbianego komunikatora, będzie dodanie w głównym szeregu popularnych ikonek, nowego skrótu z wystrzałem konfetti, idealnie na świętowanie Nowego Roku! Pozwoli to dużo szybciej zareagować na noworoczne życzenia, niż przechodzić cały proces wyszukiwania ikonki po użyciu symbolu plusa obok domyślnych emoji.

Ta drobna zmiana to nie koniec poprawy komfortu użytkowników. Kolejna zmiana może dziwić, że przyszła tak późno, gdyż dotyczy w zasadzie jednego z najważniejszych punktów każdego komunikatora — dodawania zdjęć.

Gdy przyjdzie pora, aby w święta, a później z sylwestrowej zabawy rozsyłać zdjęcia wśród przyjaciół, będzie to dużo wygodniejsze. Od teraz użytkownicy nie będą z oczu tracić tego, co się dzieje na czacie, nawet podczas najgorętszych dyskusji. W końcu element wyboru grafik do wysłania, nie będzie zasłaniał całego ekranu, tylko wygodnie zamknie się w połowie z możliwością powiększenia na cały, jeżeli ktoś woli pozostać przy poprzednim wariancie.

Zmiany nie muszą być wielkie, aby móc ogromnie wpływać na komfort korzystania z ulubionych komunikatorów. Ta aktualizacja może nie powala skalą, lecz na dłuższą metę, będzie po prostu wygodna.