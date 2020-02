Debiutujący w 2016 roku „Westworld” przymierzano do serialu, który zajmie miejsce „Gry o tron” w ramówce HBO. Choć produkcja zrobiła niemałe wrażenie i cieszy się sporą popularnością, to ani HBO, ani konkurentom nie udało się jeszcze uzupełnić luki na rynku po hicie opartym na książkach G. R. R. Martina. Nie oznacza to jednak, że stacja zrezygnuje z kontynuacji – od dawna wiemy, że w 2020 doczekamy się 3. sezonu „Westoworld”, a najnowszy, finalny zwiastun tylko podkręca atmosferę przed premierą.

3. sezon „Westworld” – data premiery

Nowym nabytkiem serialu jest Aaron Paul, którego pamiętamy z „Breaking Bad” i filmu „Need for Speed”. Tutaj wciela się w (prawdopodobnie) szarego obywatela, który dołączy do grupy pragnącej wprowadzić zupełnie nowy porządek. Po tym, co oglądaliśmy w pierwszych dwóch sezonach serialu nie ma już śladu – stawka w grze jest zupełnie inna, to walka na śmierć i życie. O tym, jak się rozpocznie przekonamy się już 16 marca, gdy pierwszy odcinek 3. sezonu zawita do HBO GO i zostanie wyemitowany na HBO. Nowy sezon będzie liczył 8 odcinków, które będą debiutować w cotygodniowych odstępach.

Zwiastun 3. sezonu „Westworld”

Obsada 3. sezonu wzbogaciła się o kilka nowych twarzy, między innymi: Vincent Cassel (Czarny łabędź), Lena Waithe (serial HBO A Black Lady Sketch Show, Specjalista od niczego), Scott Mescudi (Need for Speed), Marshawn Lynch (serial Brooklyn 9-9), John Gallagher Jr. (seriale HBO Newsroom, Olive Kitteridge), Michael Ealy (Stumptown) i Tommy Flanagan (Synowie Anarchii). Na ekranie ponownie zobaczymy Evan Rachel Wood jako Dolores, nagrodzona Emmy® Thandie Newton jako Maeve, Ed Harris jako Człowiek w Czerni, Jeffrey Wright jako Bernard, Tessa Thompson jako Charlotte, Luke Hemsworth jako Stubbs, Simon Quarterman jako Lee Sizemore i Rodrigo Santoro jako Hector Escaton.

Imponująco wygląda także zespół odpowiedzialny za scenariusz, reżyserię i produkcję serialu. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Jonathan Nolan, Lisa Joy, J. J. Abrams, czy Athena Wickham.