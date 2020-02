Nowości w marcu na HBO. Hiciory na liście filmów i seriali – co nowego?

Nowy „Król Lew” i „Toy Story 4”, a także Spider-Man: Daleko od domu

Wszystkie trzy wymienione we wstępie tytuły to naprawdę udane propozycje na seans dla całej rodziny. Choć nowa wersja „Króla Lwa„, określana mianem live action, nie została tak ciepło przyjęta jak można byłoby się spodziewać, to jednak jest to nadal ta sama świetna opowieść i produkcja robiąca niemałe wrażenie pod względem wizualnym. Ta powtórka z rozrywki daje pewną satysfakcję w trakcie seansu i będziecie mogli obejrzeć ją już 8 marca na HBO. Tydzień później premierę na kanale będzie mieć czwarta odsłona „Toy Story”. Film zdobył Oscara w kategorii najlepsza animacja i rzeczywiście jest źródłem sporej frajdy i rozrywki. Mimo to wydaje mi się jednak, że bardziej zasłużony był „Klaus” Netfliksa, a wtórność „Toy Story 4” była odrobinę męcząca. Dla młodszych widzów (choć nie tylko), HBO przygotowało także Lego. Przygoda 2 na końcówkę marca – dokładnie 29.

Druga część przygód Spider-Mana będącego częścią uniwersum Marvela zabiera nas z dala od Nowego Jorku co jest miłą odmianą, a cały film to rzeczywiście bardzo dobry akcyjniak z humorem, do którego lubię wracać. Robię to mimo mojej niechęci do umieszczania Spajdiego w centrum wydarzeń całego uniwersum, bo tęsknię za jego solowymi pojedynkami z najbardziej charakterystycznymi przeciwnikami z komiksów. Miejmy nadzieję, że trójka będzie swego rodzaju powrotem do korzeni. Emisja „Spider-Man: Daleko od domu” już 22 marca.

3. sezon „Westworld”, 2. sezon „Genialnej przyjaciółki” oraz „Spisek przeciwko Ameryce”

W kategorii seriali na HBO w marcu zadebiutują 3. sezon „Westworld” oraz 2. sezon „Genialnej przyjaciółki”. Pierwszy z seriali doczeka się zupełnie nowego rozdania wraz z najnowszą serią, zaś na drugi na pewno wyczekuje spora rzesza fanów po tym, jak pierwszy sezon okazał się jedną z największych niespodzianek wśród premier.

Moje oczy będą zwrócone przede wszystkim na nowy serial „Spisek przeciwko Ameryce”, w którym zobaczymy alternatywną historię Ameryki. W niej oglądamy okres II wojny światowej z perspektywy rodziny żydowskiej z New Jersey. Całość oparto na książce Phillipa Rotha o tym samym tytule. Premiera na HBO i HBO GO już 17 marca. Dodatkowo w marcu ukaże się serial „Zero Zero Zero”, który w innych krajach będzie dostępny na Amazon Prime Video, a w Polsce na HBO i HBO GO. Serial skupi się na rywalizujących między sobą grupach handlujących kokainą i zajmujących się przemytem.

Pełna lista nowości na HBO w marcu 2020:

Zero zero zero, odc. 1 (Zerozerozero Ep. 01) – serial na podstawie książki Roberto Saviano przedstawiający historię walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Za reżyserię odpowiada m.in. Stefano Sollima (premiera pierwszego odcinka 27 marca, kolejne w piątki, HBO)

Fosse/Verdon, odc. 1 (Fosse/Verdon Ep. 01) – Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse'a oraz jego muzy: tancerki Gwen Verdon (premiera pierwszego odcinka 6 marca, kolejne w piątki, HBO)

W potrzebie IV, odc. 1 (High Maintenance IV Ep. 01) – czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję (premiera pierwszego odcinka 13 marca, kolejne w piątki, HBO3)

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 1 (Miracle Workers: Dark Ages Ep. 01) – kolejny sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest w średniowieczu (premiera pierwszego odcinka 13 marca, kolejne w piątki, HBO3)

Westworld III, odc. 1 (Westworld III Ep. 01 – trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu (premiera pierwszego odcinka 16 marca o 3:00, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne w poniedziałki, HBO)

Spisek przeciwko Ameryce, odc. 1 (The Plot Against America Ep. 01) – nowy miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki (premiera pierwszego odcinka 17 marca o 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne we wtorki, HBO)

Opowiedz mi bajkę II, odc. 1 (Tell Me A Story II Ep. 01) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najlepiej znanymi bajkami na świecie (premiera pierwszego odcinka 22 marca, kolejne w niedziele, HBO3)

Genialna przyjaciółka II, odc. 1 (My Brilliant Friend II Ep. 01) – drugi sezon serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami (premiera pierwszego odcinka 24 marca, kolejne we wtorki, HBO)

Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera pierwszego odcinka 9 lutego, kolejne w niedziele, HBO3)

Wampiry: Dziedzictwo II (Legacies II) – drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals (kontynuacja, HBO)

All American II (All American II) – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera (kontynuacja, HBO3)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight With John Oliver VII) – siódmy sezon rewelacyjnego, pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver (kontynuacja, HBO3)

Work In Progress (Work In Progress) – zmagająca się z przeciwnościami losu starzejąca się lesbijka wchodzi w związek, który zmienia jej podejście do życia (premiera finałowego odcinka 6 marca, HBO3)

The Outsider (The Outsider) – błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga (premiera finałowego odcinka 9 marca, HBO)

Nowy papież (The New Pope) – Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież (premiera finałowego odcinka 10 marca, HBO)

McMiliony (McMillions) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald's loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów (premiera finałowego odcinka 12 marca, HBO)

Batwoman (Batwoman) – serial przygodowy, którego bohaterka przyjmuje rolę Batwoman, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem (premiera finałowego odcinka 15 marca, HBO3)

Avenue 5 (Avenue 5) – serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego (premiera finałowego odcinka 16 marca, HBO)

Ray Donovan VII (Ray Donovan VII) – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi (premiera finałowego odcinka 17 marca, HBO)

Brytania II (Britannia II) – widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii (premiera finałowego odcinka 20 marca, HBO)

Potwór z bagien (Swamp Thing) – badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie Abby Arcane musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna (premiera finałowego odcinka 22 marca, HBO3)

(Swamp Thing) – badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie Abby Arcane musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna (premiera finałowego odcinka 22 marca, HBO3) Pohamuj entuzjazm X (Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David (kontynuacja, HBO3)