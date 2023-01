Twitter od momentu przejęcia przez Elona Muska to jeden wielki bajzel — z tym (niestety) zgodzimy się wszyscy. Jedną z największych zagadek jest to, co oznaczają znaczki przy nazwach kont. Kiedyś było to jasne, lecz opcja zdobycia „ptaszka” poprzez zapłatę za subskrypcję Blue i wiele innych, nowych znaczków, zwyczajnie potrafi wprowadzać użytkowników w zakłopotanie. Przejrzyjmy więc, co oznacza każdy symbol.

Źródło: Depositphotos

Niebieski znaczek, czyli kiedyś weryfikacja, dziś subskrybent… czy na pewno?

Niebieski znaczek przy nazwie konta kiedyś oznaczał sprawdzone, zweryfikowane konto — każda osoba, która uważała, że ktoś może chcieć się pod nią podszywać, mogła zgłosić się do administracji platformy społecznościowej w celu zdobycia oficjalnego oznaczenia.

Teraz jednak uzyskanie takiego samego znaczka jest bardzo łatwe — wystarczy bowiem płacić 8 dolarów miesięcznie za subskrypcję Twitter Blue. Niestety jednak, „ćwierkacz” postanowił niczego nie zmieniać, przez co na pierwszy rzut oka obydwie „weryfikacje” wyglądają identycznie.

Źródło: Twitter

Jak więc można je rozróżnić? Jedyną opcją jest kliknięcie w niebieskie oznaczenie, a wtedy dostaniemy informację, jaką drogą weryfikacja została przyznana. W przypadku weryfikacji „starą metodą”, Twitter wyświetli następującą informację:

To konto uzyskało weryfikację zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami. Nie musi ono spełniać wymogu dotyczącego widoczności.

W innym wypadku wyświetli się następujący tekst:

To konto jest zweryfikowane, bo ma subskrypcję Twitter Blue.

Złoty znaczek = konto bardziej premium? Nie do końca

Złoty znaczek służy teraz do oznaczania oficjalnych kont firm lub organizacji. Dodatkowym elementem, który pomaga zweryfikować autentyczność danego profilu, jest kwadratowe zdjęcie profilowe. W przeszłości wszystkie firmy miały również niebieski znaczek, jednak zostało to zmienione prawdopodobnie właśnie ze względu na możliwość zdobycia niebieskiej weryfikacji przez dosłownie każdego użytkownika.

Źródło: Twitter

Jeszcze jeden kolor. Tym razem szary znaczek

Szary znaczek przy nazwie profilu oznacza, że mamy do czynienia z kontem instytucji rządowej lub urzędnika państwowego. Kiedyś również wszystkie takie profile miały niebieski znaczek weryfikacji, więc w tej chwili kolor od razu zdradza „kategorię” profilu — chociaż należy przyznać, że jest to dość zawiłe. Twitter w takim przypadku wyświetla następującą informację:

To konto ma status zweryfikowanego konta, bo należy one do organizacji rządowej lub międzynarodowej.

Źródło: Twitter

Warto również zaznaczyć, że takie profile posiadają również pod nazwą użytkownika ikonę flagi oraz dopisek, jaką właściciel konta pełni funkcję. Jest to dodatkowy sposób na to, żeby nikt nie był w stanie podszyć się pod polityków.

Źródło: Twitter

Oznaczenia dotyczące botów

Od razu wyjaśnię: nie chodzi o takie boty, o jakie awanturę zrobił Elon Musk, chcąc początkowo wycofać się z zakupu Twittera. W tym przypadku odnosi się to do kont, na których publikowane treści są generowane automatycznie, przez jakiś program czy algorytm. Twitter informuje o tym poprzez małą informację pod nazwą profilu — podobne do tego, co możemy obserwować przy kontach polityków.

Bonus na koniec, czyli… kłódka

Na ten moment jedyną ikoną, którą możecie zobaczyć przy nazwie użytkownika, jest kłódka. Znaczenie tej ikony jednak nie uległo zmianie i oznacza, że dany użytkownik ma profil prywatny, a żeby móc czytać publikowane przez niego treści, należy wysłać prośbę o obserwowanie.

Źródło: Depositphotos

Odnajdujecie się w nowych znaczkach i sposobach weryfikacji na Twitterze? Dajcie znać w komentarzach.

Stock Image from Depositphotos