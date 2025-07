Lepszego serialu wakacyjnego nie obejrzycie. Nowe odcinki już za moment

Zarówno na łamach Antyweb, jak i w serialowych odcinkach podcastu Antyweb Po Godzinach wielokrotnie powtarzałem, że Acapulco od Apple to moja ulubiona produkcja wakacyjna, bo lekki humor, do przesady wyraziści bohaterowie, kurortowe klimaty i krótkie odcinki sprawiają, że do oglądania w czasie urlopu nadaje się idealnie. Wszyscy zaś, którzy podzielają moje poglądy, powinni zapisać w kalendarzu datę 23 lipca, bo to właśnie wtedy do Apple TV+ trafi czwarty sezon serialu o perypetiach pracowników luksusowego hotelu.

Nadchodzi sezon finałowy

Acapulco to komediowy serial, przenoszący widza do połowy lat 80. – młody Máximo rozpoczyna wtedy wymarzoną pracę w luksusowym hotelu, ale szybko okazuje się, że wyidealizowana wizja kurortu niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Pomimo nieustannych kłód rzucanych mu pod nogi przez los, bliskich i współpracowników, rezolutny Meksykanin nie traci wiary w ludzi i własne marzenia.

Źródło: Apple

Widzowie na przestrzeni ostatnich trzech sezonów mieli okazję obserwować, jak pogoń za karierą i pieniędzmi zmieniają pogodnego i wręcz dziecięco optymistycznego Máximo w wyrachowanego biznesmena – finał tej przygody zobaczymy już niebawem, bo premiera czwartego (i niestety ostatniego) sezonu Acapulco będzie miała miejsce już 23 lipca.

W finałowych odcinkach elitarny niegdyś hotel Las Colinas ugina się pod presją konkurencyjnego Alma del Mar, a to sprawia, że sytuacja niektórych bohaterów wywraca się do góry nogami. Máximo otrzymuje zaś jedno z najważniejszych zadań w swoim życiu – ma zbadać, dlaczego kurort odnosi sukcesy. Prawda okaże się bardzo rozczarowująca.

