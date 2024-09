Znakomite premiery w tym tygodniu! Nowe filmy i seriale do obejrzenia!

Beetlejuice Beetlejuice

Kontynuacja kultowego "Beetlejuice" z 1988 roku. Akcja filmu rozgrywa się 36 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Po niespodziewanej śmierci Charlesa Deetza, rodzina Deetzów wraca do swojego domu w Winter River. Lydia Deetz, teraz dorosła kobieta i matka nastoletniej Astrid, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy jej córka przypadkowo otwiera portal do Zaświatów, uwalniając Betelgeuse’a. W filmie ponownie zobaczymy Michaela Keatona w roli Betelgeuse’a, niepoprawnego politycznie ducha, który pragnie poślubić kogoś z żyjących. Winona Ryder powraca jako Lydia Deetz, była gotka, która teraz prowadzi program telewizyjny “Ghost House with Lydia Deetz”. Catherine O’Hara wciela się w rolę Delii Deetz, macochy Lydii i wdowy po Charlesie. Do obsady dołączają również Jenna Ortega jako Astrid Deetz, Justin Theroux, Monica Bellucci oraz Willem Dafoe.

W kinach od 6 września

Rodzaje życzliwości

Wielowątkowy dramat, który opowiada trzy pozornie odrębne historie, połączone przez powracających aktorów w różnych rolach. Film skupia się na losach kilku postaci, które zmagają się z osobistymi wyzwaniami i próbują odnaleźć sens w swoich życiowych sytuacjach. Pierwsza historia opowiada o mężczyźnie, który próbuje oszukać los i wyrwać się z korporacyjnego świata, w którym jest uwięziony. Druga historia dotyczy policjanta, który kwestionuje postępowanie swojej żony po jej rzekomym utonięciu. Trzecia historia skupia się na kobiecie, która usiłuje odnaleźć człowieka mającego zostać jej duchowym przewodnikiem. W filmie występuje imponująca obsada, w której znajdziemy Emmę Stone w rolach Rity, Liz i Emily, Jessego Plemonsa jako Roberta, Daniela i Andrew, oraz Willema Dafoe jako Raymonda, George’a i Omi.

W kinach od 6 września

Kulawe konie 4. sezon

Dalsza opowieść o grupie dysfunkcyjnych agentów MI5, którzy zostali zdegradowani do pracy w Slough House pod przewodnictwem cynicznego i nieprzewidywalnego Jacksona Lamba. Tym razem fabuła rozpoczyna się od zamachu bombowego, który nie tylko wstrząsa fundamentami Slough House, ale także ujawnia kolejne osobiste tajemnice bohaterów. Do obsady dołączają również nowe twarze, w tym Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke i James Callis, co dodaje świeżości i nowych wątków do serialu.

Na Apple TV+ od 4 września

Para idealna

Serial oparty na bestsellerowej powieści Elin Hilderbrand. Akcja serialu rozgrywa się w luksusowym otoczeniu wyspy Nantucket, gdzie przygotowania do ślubu Amelii Sacks i Benjiego Winbury’ego, członka jednej z najbogatszych rodzin w okolicy, zostają przerwane przez makabryczne odkrycie. Na plaży zostają znalezione zwłoki, co uruchamia lawinę wydarzeń i ujawnia skrywane tajemnice. Główna bohaterka, Amelia Sacks, grana przez Eve Hewson, staje przed wyzwaniem nie tylko związanym z organizacją ślubu, ale także z dochodzeniem, które prowadzi do odkrycia mrocznych sekretów rodziny Winbury. Nicole Kidman wciela się w rolę Greer Garrison Winbury, matki pana młodego i znanej powieściopisarki, która nie jest zadowolona z wyboru syna. Liev Schreiber gra Taga Winburego, ojca Benjiego, a Billy Howle wciela się w samego Benjiego.

Na Netflix od 5 września

Douglas Is Cancelled

czteroczęściowy brytyjski serial komediowo-dramatyczny, stworzony przez Stevena Moffata. Akcja serialu rozgrywa się w świecie telewizyjnych wiadomości i skupia się na postaci Douglasa Bellowesa, szanowanego prezentera wiadomości, którego kariera zostaje zagrożona po tym, jak na weselu opowiada seksistowski żart. W wyniku tego incydentu Douglas staje się celem kampanii w mediach społecznościowych, co prowadzi do serii nieprzewidzianych wydarzeń. W rolę Douglasa Bellowesa wciela się Hugh Bonneville, znany z roli w “Downton Abbey”. Karen Gillan gra Madeline Crow, współprowadzącą program z Douglasem, a Alex Kingston wciela się w rolę Sheili Bellowes, żony Douglasa i redaktorki gazety.

Na SkyShowtime od 5 września

Apollo 13: Walka o przetrwanie

Serial dokumentalny, który przenosi widzów w sam środek dramatycznych wydarzeń misji Apollo 13. Serial opowiada historię trójki astronautów, którzy w kwietniu 1970 roku wyruszyli w podróż na Księżyc. Jednak ich misja szybko zamieniła się w walkę o przetrwanie, gdy na pokładzie statku doszło do groźnego wybuchu. Serial szczegółowo przedstawia, jak załoga, w skład której wchodzili Jim Lovell, Jack Swigert i Fred Haise, musiała zmierzyć się z licznymi problemami technicznymi i ograniczonymi zasobami, aby bezpiecznie wrócić na Ziemię.

Na Netflix od 5 września

Alex Honnold: misja na Grenlandii

Dokument śledzi niezwykłą wyprawę jednego z najbardziej znanych wspinaczy na świecie, Alexa Honnolda. W serialu, Honnold wraz z zespołem ekspertów, wyrusza na Grenlandię, aby zmierzyć się z jednymi z najtrudniejszych i najbardziej odległych ścian skalnych na Ziemi. W trakcie wyprawy, ekipa nie tylko podejmuje wyzwanie wspinaczkowe, ale również bada wpływ zmian klimatycznych na ten arktyczny region. Serial ukazuje, jak Honnold i jego towarzysze przemierzają olbrzymie lodowce, pokonują ekstremalne warunki pogodowe i stawiają czoła niebezpieczeństwom związanym ze wspinaczką na dotąd niezdobyte ściany skalne.

Na Disney+ od 4 września

--

