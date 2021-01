webOS trafi do telewizorów innych producentów. LG sprzedaje licencje na swój autorski system

Zobacz też: Co mnie wkurza w webOS, Tizenie i Android TV? W poszukiwaniu idealnego smart TV

webOS wkrótce trafi także na urządzenia innych producentów. LG zaczyna licencjonowanie swojego systemu operacyjnego dla telewizorów

Dotychczas webOS jako autorska platforma LG dostępny był wyłącznie w telewizorach z ich logo. Co prawda już kilka lat temu firma wypuściła open source’ową wersję systemu z myślą o tym, by trafiła ona także do wielu innych urządzeń. W praktyce jednak przyjdzie nam czekać trzy lata na to, aż webOS pojawi się w telewizorach innych marek, a dokładniej mówiąc: Konka oraz Blaupunkt. Pierwsza z firm skorzysta z autorskiego rozwiązania LG w swoich urządzeń z linii U4 oraz H2, oferujących ekrany o przekątnej od 43 do 75 cali. Niestety, to sprzęty które nie mają swojej oficjalnej dystrybucji w Polsce. W tej kwestii znacznie lepiej wypada Blaupunkt. Telewizory Blaupunkt z systemem webOS 5.0 (czyli zeszłoroczną wersją oprogramowania) mają trafić do całego zestawu modeli liczących sobie od 42, do 75 cali w serii BP.

Zobacz też: LG chwali się webOS 6.0, największa zmiana od lat, której zabraknie na starych TV

Na tę chwilę nie widzieliśmy jeszcze tych rozwiązań w akcji, ale wątpię, byśmy uświadczyli tam czegoś więcej, niż na telewizorach LG. To prawdopodobnie będzie dokładnie ta sama obsługa, ta sama baza aplikacji do pobrania i te same rozwiązania. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy — szczególnie z perspektywy użytkownika mającego bardzo złe doświadczenia z najbardziej powszechnym Android TV (i to niezależnie od producenta telewizora, zawsze coś tam działało albo za wolno, albo z błędami, albo nie działało w ogóle). Mam cichą nadzieję, że Blaupunkt i Konka nie będą jedynymi producentami, którzy zdecydują się na skorzystanie z webOS w swoich telewizorach. Co więcej, mam też nadzieję, że na każdym z telewizorów firm trzecich będzie działał on równie sprawnie, co w telewizorach LG.