Nowy Magic Remote z NFC

Nowa seria telewizorów OLED, QNED MiniLED oraz NanoCell dostanie też całkiem nowy pilot zdalnego sterowania. Magic Remote zmienił nie tylko kształt, ale też pojawiły nowe skróty, np. do aplikacji Disney+, a także asystentów głosowych od Google oraz Amazona (Alexa). To dobra decyzja, bo głosowa obsługa z pomocą asystenta LG pozostawiała wiele do życzenia. Poza tym pilot ma też wbudowane NFC, dzięki któremu możemy podłączyć naszego smartfona do telewizora w ciągu kilku sekund. Wystarczy przyłożyć telefon do pilota, aby rozpocząć przekazywanie obrazu z danej aplikacji albo rozpocząć prezentację zdjęć. Pilot wygląda całkiem solidnie, ale nadal brakuje podświetlenia, a jest to jedna z bardziej pożądanych przez klientów funkcji. O wszystkim przekonamy się już w przyszłym tygodniu, gdy wszystkie nowe modele telewizorów zostaną oficjalnie pokazane na targach CES 2021.