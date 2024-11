Pokemony w kolekcjonerskiej wersji karcianej wróciły i zaliczyły doskonały start. W ciągu czterech dni od premiery zarobiły już kilkanaście milionów dolarów, a to dopiero początek tej przygody. Pikachu, Charizard i wiele innych potworków podbiło serca użytkowników AppStore i Google Play.

Wciąż nie mamy ich dość i chcemy mieć je wszystkie!

The Pokemon Company

Pokemon TCG Pocket pokazuje, że mimo upływających lat, wciąż nie możemy się oprzeć pokusie kolekcjonowania tych kolorowych stworzeń. Jak podaje serwis MobileGamer, każdego dnia gra zarabiała około 3. milionów dolarów dziennie, co dało trochę ponad 12 milionów po zaledwie czterech dniach od premiery. Pokemon TCG Pocket jest dostępna od 30. października w AppStore i Google Play. Na oficjalnym profilu twórców na platformie X (dawniej Twitter) już 2. listopada pochwalono się przekroczeniem bariery 10. milionów użytkowników.

Ciekawie się obydwie wartości rozkładają gdy się im przyjrzymy bliżej. Z całej, zarobionej do tej pory kwoty, za niemalże połowę odpowiada kraj pochodzenia twórców. Bowiem aż 45% zarobionych pieniędzy pochodzi z kieszeni Japończyków. Zaś gdy popatrzymy na to jak nam się rozłożyły same pobrania gry, ujrzymy, że to nie Japonia wiedzie prym. Najwięcej pobrań zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych, następnie w Brazylii i Meksyku. Dopiero po tych państwach jest Japonia, Niemcy, WielkaBrytania, Francja i reszta.

Magia Pokemon TCG Pocket tkwi w jej bezstresowej zawartości i dość wiernemu oddaniu wspomnień. Głównym zadaniem graczy jest otwieranie kolejnych paczek z losowymi kartami, które są ozdobione ślicznymi ilustracjami oraz można wykorzystać w specjalnej wersji zasad karcianej gry Pokemon. Co więcej, możemy zapraszać do zabawy naszych znajomych i porównywać różne wersje rysunków, a także przygotować klasery, aby się pochwalić ulubionymi pokemonami. Gra jest darmowa i pozwala otwierać dwie paczki dziennie, jeżeli chcemy proces przyspieszyć... Cóż, nikogo nie zdziwi, że trzeba zapłacić.