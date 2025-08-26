Ważna zmiana w Androidzie. Potrzebna, ale nie każdemu się spodoba

Skala problemu z "podrabianymi" aplikacjami rośnie z każdym kwartałem. Google jest tego w pełni świadome - dlatego ogłasza zmiany, które mają uczynić oszustwa trudniejszymi.

Google ogłosiło istotną zmianę w Androidzie. Już w przyszłym roku na certyfikowanych urządzeniach z Androidem będzie można instalować wyłącznie aplikacje twórców, którzy przeszli proces weryfikacji. To krok mający na celu zdecydowaną walkę ze złośliwym oprogramowaniem, wyłudzeniami finansowymi oraz plagą fałszywych - udających coś, czym nie są - aplikacji.

Zmiana dotyczy wszystkich urządzeń z Google Play Protect posiadających fabrycznie zainstalowane aplikacje Google. Co ciekawe - od dwóch lat weryfikacja była obowiązkowa w sklepie Google Play. Teraz jednak ma objąć wszystkie metody instalacji: nie tylko oficjalny sklep internetowego giganta. Ma dotyczyć również zostałych sklepów, a także ręczne instalowanie plików APK.

Powodem tych zmian jest chęć walki ze złośliwymi aplikacjami. Przestępcy regularnie serwują fałszywe programów, które podszywają się pod znane aplikacje. Według raportu Google, aplikacje pobierane z nieoficjalnych źródeł zawierają ponad 50 razy więcej szkodliwego oprogramowania niż te dostępne w sklepie Google Play. Twórcy takich aplikacji którzy próbowali obejść blokady i ponownie publikować złośliwe oprogramowanie dzięki wprowadzanym zmianom będą mieć utrudnione zadanie.

Weryfikacja twórców: jak to będzie działać w praktyce?

Google zaoferuje nowe narzędzie, Android Developer Console, które przeznaczone jest dla osób i firm dystrybuujących aplikacje poza Google Play. Proces rejestracji będzie dostosowany do różnych grup. Hobbyści i studenci będą mogli skorzystać z uproszczonego procesu, zaś firmy czeka więcej formalności. M.in. będą musiały podać numer D-U-N-S, służący do identyfikacji przedsiębiorstw.

Pierwsi programiści uzyskają dostęp do weryfikacji już w październiku tego roku, a pozostali będą mogli skorzystać z niego w marcu przyszłego roku. Co ciekawe: wszystkie te nowe zasady wdrażane będą stopniowo. I we wrześniu przyszłego roku zaczną obowiązywać w krajach, w których problem jest najbardziej dotkliwy: Brazylii, Indonezji, Singapurze oraz Tajlandii. W 2027 roku zaś Google wprowadzi nowe zasady na całym świecie. Wtedy każda aplikacja instalowana na certyfikowanym urządzeniu będzie musiała pochodzić od zweryfikowanego twórcy.

Z troską o użytkowników. Google chce zadbać o nasze bezpieczeństwo

Google doskonale zdaje sobie sprawę ze skali problemu - dlatego nareszcie, po latach, postanowiło coś z tym zrobić. I choć dla wielu takie działania mogą wydać się dość radykalne - to bez wątpienia są one potrzebne. Liczby są przerażające - a skala problemu ogromna. Czy zmiany które planuje wprowadzić Google pomogą ograniczyć problem? Prawdopodobnie coś zdziałają, jednak trudno zakładać, że z dnia na dzień kompletnie pozwolą się pozbyć problemu. Warto też mieć na uwadze, że te zmiany to dodatkowe problemy dla twórców, którzy teraz będą musieli dopełniać dodatkowych formalności.

