Ważna zmiana w Android Auto. Na tę zmianę czekaliśmy od lat!

To zmiana na którą wielu użytkowników Android Auto czeka od dawna. Wygląda bowiem na to, że Google nareszcie powraca do pracy nad jasnym motywem dla swojego systemu samochodowego. To o tyle istotne, że pierwszy raz o testach motywu słyszeliśmy już w 2023 roku, a później... temat kompletnie zniknął i nastała głucha cisza w temacie. Teraz jednak pojawiły się świeżutkie przecieki sugerujące, że jasny motyw jest niemal gotowy do wdrożenia. Rzecz jasna wszystko okraszone świeżutkim designem, który spełnia wytyczne i wpisuje się w filozofię Material You.

Reklama

Android Auto z nowym motywem. Na to czekaliśmy od lat

Pierwsze testy jasnego trybu pojawiły się niedługo po wprowadzeniu dużej aktualizacji interfejsu „Coolwalk”, która całkowicie przebudowała wygląd kokpitu Android Auto. Wówczas jednak jasny motyw wyglądał na wyjątkowo niedopracowany. Użytkownicy narzekali na to, że ikony nie zmieniają kolorów, a elementy interfejsu sprawiały wrażenie chaotycznych i niedokończonych. Widać było, że to jeszcze nie jest gotowy produkt i od tego dzieli firmę jeszcze sporo pracy.

Od tego czasu minęło sporo czasu - a jasny motyw zniknął z pola widzenia. Google nie zająknęło się o nim ani słowem, próżno go było szukać zarówno w aplikacji, jak i w jakichkolwiek zapowiedziach. Teraz temat powraca! Jak poinformowała redakcja serwisu Android Authority, prace nad zmianami nieustannie trwały w tle i nareszcie coś się w temacie ruszyło. Obecna wersja jasnego motywu jest znacznie bardziej dopracowana i zgodna z założeniami projektowymi nowych wersji systemu Android.

Jasny motyw Android Auto. Tym razem zgodny z Material You

Zaktualizowany wygląd Android Auto w jasnym trybie zawiera spójne akcenty kolorystyczne charakterystyczne dla Material You. Wszystkie ikony, w tym także nowe elementy (wśród których znakazło się m.in. sterowanie klimatyzacją) automatycznie dopasowują się do jaśniejszego tła. Co więcej, zmiany obejmują również wsparcie dla aplikacji zewnętrznych takich jak Spotify czy YouTube Music, nadając im świeży, nowoczesny, wygląd. Choć nadal można zauważyć drobne niedoskonałości (głównie wynikające z proporcji ekranu, na którym funkcja została włączona), całość prezentuje się naprawdę dobrze. I wygląda na to, że jest już niemal gotowa do premiery.

Mimo tego, że prace wydają się być już niemal na ukończeniu, na tę chwilę użytkownicy Android Auto nie mają możliwości ręcznego przełączania się między trybem ciemnym, a jasnym. Brakuje dedykowanego przełącznika w ustawieniach, co rodzi pytania o to kiedy Google udostępni ten motyw, a także o to, czy będziemy mogli samodzielnie wybrać ten, który bardziej nam odpowiada.