Wielka porażka Google. Wiemy jaki procent smartfonów z Androidem korzysta z nowego systemu

Nie da się ukryć, że w kwestii aktualizacji systemowych na Androidzie ostatnie lata wyglądają znacznie lepiej, niż to, co obserwowaliśmy jeszcze dekadę temu. Do ideału jednak bardzo długa droga, czego idealnym przykładem jest wdrażanie najnowszej wersji systemu.

Android 15 zapowiedziany został wiele miesięcy temu, a jego finalna wersja trafiła w ręce użytkowników na początku września ubiegłego roku. Od premiery minęło zatem ponad osiem miesięcy, ale Google nie ma powodów do dumy. Jak wynika z najnowszych danych, system na tę chwilę dostępny jest raptem na... 4,5% aktywnych urządzeń z Androidem na pokładzie.

Android 15 na smartfonach. Naprawdę niewielu użytkowników może się nim cieszyć

Mimo że kwestie androidowych aktualizacji bez wątpienia się poprawiły - zwłaszcza z tym, jak krajobraz rynku wyglądał jeszcze parę lat temu - to jednak wciąż serwowanie nowej wersji sytemu trwa długo. Wielu mówi wprost, że trwa ono... za długo. I trudno się dziwić ich frustracji, bo co z tego że coraz więcej producentów smartfonów obiecuje wiele lat wsparcia, jak takowe trafia do użytkowników z bardzo dużym poślizgiem. Idealnym tego przykładem jest Samsung, który dopiero teraz (!) wdraża One UI 7 na swoich smartfonach. I to wciąż mowa o modelach z najwyższej półki, a średnia musi ustawić się w kolejce i cierpliwie czekać na swoją kolej.

Wersja Androida Nazwa kodowa Udział (%) 15 Vanilla Ice Cream (V) 4.5% 14 Upside Down Cake (U) 27.4% 13 Tiramisu (T) 16.8% 12 Snow Cone (S) 12.8% 11 Red Velvet Cake (R) 15.9% 10 Quince Tart (Q) 10.2% 9 Pie 5.8% 8.1 Oreo 3.0% 8.0 Oreo 1.0% 7.1 Nougat 0.6% 7.0 Nougat 0.6% 6.0 Marshmallow 0.7% 5.1 Lollipop 0.5% 5.0 Lollipop 0.1% 4.4 KitKat 0.1%

Pocieszające jest to, że najpopularniejszym systemem jest Anroid 14, który ma aż 27,4% udziału w rynku. Jak na realia świata Androida, to naprawdę dobry wynik. Za nim z 16,8% jest 13 wersja Androida, zaś dalej... Android 11, który obecnie wciąż ma jeszcze 15,9% udziału w rynku. W najbliższych miesiącach bez wątpienia Android 15 Vanilla Ice Cream zyska na sile za sprawą aktualizacji od Samsunga. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż wszystko przeciąga się zdecydowanie za długo. A mówi się, że już w czerwcu tego roku pierwsze smartfony (mowa, rzecz jasna, o Google Pixel) mają otrzymać dostęp do kolejnej wersji systemu: Androida 16. Systemu, którego oficjalna prezentacja już za kilka tygodni.

W tym roku ma być szybciej. Zobaczymy

Sporo mówi się o tym, że wielu producentów przy Androidzie 15 dostało nauczkę i w przypadku kolejnej wersji systemu - zrobią wszystko, by nie dopuścić do tak długiego przeciągania tematu. Czy faktycznie coś się w tej sprawie zmieni? Mam nadzieję, że nie skończy się na czczych zapowiedziach bez pokrycia, jednak historia już wielokrotnie udowodniła, że zapowiedzi i plany sobie, a realia sobie.