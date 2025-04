Tak ma wyglądać sterowanie klimatyzacją w Android Auto. Wow!

Przecieki na temat dodatkowych funkcji jakie mają się pojawić w ramach Android Auto znamy od dłuższego czasu. Kilka razy już wspominałem, że szykowana jest między innymi obsługa pokładowych multimediów takich jak chociażby radio samochodowe czy właśnie możliwość sterowania klimatyzacją. Teraz zmiany te wreszcie nabierając rzeczywistego kształtu, bo specjalistom z Android Authority udało się je aktywować w najnowszej wersji beta aplikacji Android Auto.

Klimatyzacja na ekranie Android Auto

W czasach gdy coraz więcej funkcji w samochodzie ląduje na ekranie, dodanie ich do Android Auto pewnie niespecjalnie jest atrakcyjnym rozwiązaniem, ale warto chyba mieć taką możliwość. Szczególnie jeśli w waszym samochodzie wyświetlanie ekranu Android Auto odcina np. obsługę radia czy właśnie innych, często podstawowych funkcji. Wprowadzenie ich do interfejsu Google to krok w dobrą stronę, choć zapewne konieczne będzie też wsparcie ze strony producenta samochodu. Co więcej w niektórych pojazdach, gdzie np. klimatyzacją sterujemy z ekranu dotykowego, opcje te i tak zawsze są widoczne na ekranie, zabierając przy tym niestety nieco jego powierzchni z Android Auto. Tak na przykład mamy w autach koncernu VAG (Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi).

Google zdaje się tym jednak nie przejmować i zamierza przynajmniej dla niektórych modeli samochodu udostępnić możliwość zmiany ustawień z poziomu Android Auto. Będzie się to odbywało na pasku statusu w dolnej części ekranu, a może wyglądać tak jak na poniższym filmie.

Jak widać, poza sterowaniem klimatyzacją mamy tutaj też szereg innych opcji, jak chociażby ogrzewanie i wentylowanie siedzeń, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby czy sterowanie siłą nawiewu. Jest też ikonka z ustawieniami, która zapewne pozwoli nam wybrać jakie opcje chcemy mieć na ekranie. Część z nich będzie dostępna tylko jeśli nasze auto spełni wymagania techniczne, bo przecież Android Auto nie zapewni wam dwustrefowej klimatyzacji, jeśli auto ma tylko jedną strefę ;-). Sam interfejs wygląda schludnie i przejrzyście, ale nie sądzę aby był wygodniejszych niż fizycznej przyciski/pokrętła. Jeśli jednak będzie tylko "opcją" to zapewne nikomu nie zaszkodzi.