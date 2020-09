Nowe funkcje w Waze – najbardziej niedocenianej, darmowej, nawigacji

Waze, mimo że od wielu lat należy do Google, rozwijane jest równolegle do Googlowskich Map. Te znają prawdopodobnie wszyscy — dla milionów użytkowników z całego świata są one pierwszym miejscem w którym sprawdzają lokalizacje miejsc, a także coraz częściej posługują się nimi w formie nawigacji. Waze zaś, zwłaszcza wśród polskich użytkowników, zepchnięte zostało na margines. Owszem, aplikacja ma swoje wierne grono użytkowników, ale trudno tutaj mówić o mainstreamie. Ale kto wie, może nowości które trafiają właśnie do Waze sprawią że przekona się do nich więcej użytkowników?

Nowe funkcje trafiają do nawigacji Waze

Społeczność Waze od dawna prosiła o asystenta pasa ruchu — coś, co w konkurencyjnych produktach było standardem od (co najmniej) kilku dobrych lat. Trzeba przyznać, że potrzeba im było naprawdę dużo cierpliwości, ale opłaciło się. Po wielu latach próśb asystent pasa ruchu w Waze pojawił się w wersji beta, a blisko pół roku później trafia do finalnej wersji produktu!

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem Waze chciałoby zabrać nas w podróż skrojoną idealnie pod nasze gusta. Co to oznacza w praktyce? Otóż twórcy aplikacji chcieliby, aby algorytmy śledziły nasze trasy, przyglądały się historii naszych dotychczasowych wojaży — i na ich podstawie proponowały nowe miejsca, które potencjalnie mogą nas zainteresować. Kiedy zaś często będziemy odwiedzać te same miejsca, aplikacja będzie informować nas o zatorach w trasie do naszych ulubionych lokacji.

Nowe funkcje powoli trafiają do użytkowników systemu Android. Ile przyjdzie poczekać na ich przybycie właścicielom iPhone’ów — tego jeszcze nie wiemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

Źródło