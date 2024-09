Wawel z polskim narzędziem do zarządzania projektami od IC Project

IC Project to polski produkt, który z powodzeniem może zastąpić w firmach takie systemy do zarządzania projektami jak Asana, Trello, Jira czy Slack.

Do tej pory z tego polskiego rozwiązania skorzystały takie firmy jak VOX Meble czy Deante, ale też i nawet kluby sportowe takie jak Lech Poznań, Piast Gliwice oraz Ruch Chorzów.

Joanna Sztefko, Dyrektor ds Administracji w Wawel SA:

Teraz do grona firm, które przekonały się do IC Project, dołączył producent słodyczy Wawel SA. Co ważne, cały proces wdrożenia go nie polegał jedynie na udostępnieniu samego narzędzia do zarządzania projektami, ale i wsparcie twórców IC Project na każdym jego etapie - trwało to kilka miesięcy i przebiegało w ścisłej współpracy z przedstawicielami wszystkich kluczowych działów firmy Wawel SA.

Norbert Sinkiewicz, Dyrektor Produktu w IC Project:

Współpraca z tak uznanym partnerem, jak Wawel SA, to dla nas wielki sukces i potwierdzenie, że IC Project wyrasta na lidera wśród narzędzi do zarządzania projektami. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie wspiera firmę o tak długiej tradycji i rozpoznawalności na rynku.

IC Project w przesłanym komunikacie wyraził nadzieję, iż dzięki nawiązaniu współpracy z tak dużą firmą, to w pełni polskie rozwiązanie zacznie być wykorzystywane do zarządzania projektami i organizacji pracy również w wielu innych firmach na polskim rynku.

Źródło: IC Projekt.