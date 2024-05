Naukowcy mówią, że ta egzoplaneta jest... "puszysta". O co w niej chodzi?

Egzoplaneta WASP-107 b to pewne zaskoczenie dla naukowców — głównie ze względu na swój niecodzienny "rozkład" masy i objętości. Objętościowo stanowi ona ponad trzy czwarte Jowisza, ale jej masa jest mniejsza niż jedna dziesiąta masy gazowego giganta: to jedna z najmniej "gęstych" odkrytych planet. WASP-107 b zalicza się do tzw. puffy planets(napompowanych planet): większość z nich jest jednak gorętsza i masywna.