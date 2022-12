Warto być Smart! Zestaw specjalnych promocji dla klientów Allegro Smart! nadal trwa

Allegro na każdym kroku udowadnia nam, że posiadanie abonamentu Smart! najzwyczajniej w świecie się opłaca. Regularnie przygotowują zestaw specjalnych promocji dostępnych wyłącznie dla użytkowników ich abonamentu. Jeżeli nie jesteście przekonani do zakupu subskrypcji, to warto pamiętać o darmowej wersji próbnej Allegro Smart! na Start. Warto regularnie sprawdzać kalendarz grudniowych ofert - codziennie czekają tam ograniczone czasowo promocje!

Gorące oferty na Allegro. Z abonamentem Smart! kupisz taniej i nie płacisz za dostawy ani zwroty!

Ekspres ciśnieniowo-przelewowy Yoer DUALIO 850 W

Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez dobrej kawy. Na dobry początek dnia, do deseru — niekoniecznie dla zastrzyku kofeiny, czasem po prostu dla smaku. Wybór urządzeń w tym zakresie na rynku jest ogromny i niezwykle różnorodny. Teraz w ramach Smart! okazji możecie nabyć ekspres do kawy ciśnieniowy przelewowy Yoer w niezwykle atrakcyjnej cenie. Yoer Dualio CCM03BK oferuje ciśnienie 15 barów oraz dwa rodzaje parzenia kawy: ciśnieniowe oraz przelewowe. Ponadto producent zadbał o funkcję podgrzewania filiżanek i spieniacz do mleka, który pozwoli zaparzyć także cappuccino i latte. Zbiornik na wodę o pojemności 1,2 litra pozwoli zaś przygotować kilka kaw bez konieczności ciągłego dolewania. Opcja wyboru wielkości kawy pozwoli idealnie dostosować się do naszych nawyków i oczekiwań.

Ekspres ciśnieniowo-przelewowy Yoer DUALIO 850 W w ramach Smart! okazji można kupić za 488 zł — z darmową wysyłką oraz zwrotem.

Powerbank HINOVO MB1-10000

Powerbank to podstawa każdej podróży. Chociaż dzisiejsze smartfony mają coraz lepsze baterie, to dodatkowej energii nigdy nie jest za dużo — z tego względu warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Takim jest HINOVO MB1-10000, który pozwala na ładowanie urządzenia przewodowo (USB-C - USB-C, USB-C - Lightning), ładowanie bezprzewodowe z funkcją QI, a także wspiera MagSafe — więc jeśli macie iPhone 12 lub nowszy, to powerbank przyklei się do plecków Waszego smartfona i zacznie go ładować. Bez wątpienia to najwygodniejszy rodzaj powerbanków, jakie można znaleźć na rynku. Najwygodniejsze i kompletnie bezproblemowe. Dzięki opcji magnetycznego "przyklejenia" nie musimy martwić się o to, że smartfon przestanie się ładować, ani przejmować dodatkowymi kablami. Wątpliwości może budzić pojemność — ale to z założenia ma być sprzęt który wspomoże nas w trudnych chwilach, a nie taki który zastąpi gniazdko elektryczne podczas wyjazdu pod namiot.

Powerbank HINOVO MB1-10000 w ramach Smart! okazji można kupić za 199 zł — z darmową wysyłką oraz zwrotem.

Trymer VGR V-192

Maszynka do golenia to dla wielu podstawowe narzędzie, bez którego nie wyobrażają sobie codziennej toalety. To sprzęt na którym muszą polegać — i nic dziwnego. Maszynka do golenia i trymer do brody VRG V-192 to profesjonalne urządzenie, które ma szanse sprawdzić się zarówno w użytku domowym, jak i w miejscach świadczących usługi fryzjerskie i barberskie. W zestawie znajduje się pięć końcówek (1, 2, 3, 4 oraz 5mm), osłonka na ostrze oraz szczoteczka do czyszczenia ostrza. W pełni naładowany akumulator pozwoli na wygodne strzyżenie bez konieczności przejmowania się dostępem do źródła prądu — zaś o poziomie naładowania poinformuje nas inteligentny wskaźnik LED.

Trymer VGR V-192 w ramach Smart! okazji można kupić za 76,60 zł — z darmową wysyłką oraz zwrotem.

