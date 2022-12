Świąteczne oferty Plusa z Disney+ w prezencie nawet na 2 lata, 2x więcej GB i drugi smartfon za 1 zł

2x więcej GB w abonamentach głosowych Plus

Zaczynamy od abonamentów głosowych, gdzie przy wyborze planu za minimum 55 zł miesięcznie, możecie liczyć na powiększoną dwukrotnie miesięczną paczkę danych przez 2 lata.

I tak, do wyboru mamy trzy propozycje - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz powiększonym 2x pakietem danych:

przy abonamencie za 55 zł/mies. w miejsce 30 GB dostajemy 60 GB,

przy abonamencie za 65 zł/mies. w miejsce 60 GB dostajemy 120GB,

przy abonamencie za 85 zł/mies. w miejsce 120 GB dostajemy aż 240 GB.

Co ważne i co rzadko się zdarza przy takich promocjach, podwojony pakiet danych w każdym z tych planów dostajemy na 2 lata - nie jak to zwykle bywa, na 3, 6 czy maksymalnie 12 miesięcy.

Podobnie nie ma tu ograniczeń, jeśli chodzi o formę abonamentu, a więc taki sam prezent dostaniemy zarówno, jeśli wybierzemy ofertę z telefonem lub sam, czysty abonament.

Powyższa oferta jest dla klientów indywidualnych, z kolei klienci biznesowi mogą liczyć na taki sam prezent, już przy wyborze abonamentu za minimum 45 zł miesięcznie:

45 zł/mies. netto zamiast 24 GB otrzymujemy 48 GB,

55 zł/mies. netto zamiast 40 GB otrzymujemy 80 GB,

65 zł/mies. netto zamiast 70 GB otrzymujemy 140 GB,

85 zł/mies. netto zamiast 120 GB otrzymujemy 240GB.

Disney+ w prezencie nawet na 2 lata w Plusie



Również nawet na dwa lata, klienci indywidualni i biznesowi, będą mogli otrzymać dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+. Taki prezent dostępny jest tylko w ofercie Plusa.

Wystarczy przedłużyć tu umowę lub wykupić nową w abonamencie za minimum 55 zł miesięcznie w przypadku klientów indywidualnych lub za 45 zł + VAT miesięcznie - klienci biznesowi, by przez 2 lata korzystać z Disney+ bez żadnych dodatkowych kosztów, a te wynoszą obecnie 28,99 zł miesięcznie.

To oczywiście nie jedyna okazja na upolowanie takiego prezentu. Nawet jeśli już korzystacie z jakiejś oferty głosowej, a potrzebujecie teraz na przykład wykupić dostęp do internetu mobilnego lub światłowodu w swoich domach - Disney+ w prezencie na dwa lata dostępny jest także w ofercie na internet mobilny od kwoty 50 zł miesięcznie (w ramach abonamentu za 50 zł/mies. otrzymasz pakiet 120 GB), jak i w ofercie światłowodowej, z min. szybkością 300 Mb/s.

Abonamenty dla bliskich na święta za 1 zł/mies. z rabatami

W święta nie możemy zapominać o bliskich, dla nich Plus przygotował prezent w postaci wybranego abonamentu za złotówkę - do tego oczywiście dochodzą wszystkie prezenty opisane już wyżej - 2x więcej GB i dostęp do Disney+ w prezencie na dwa lata.

W przypadku, gdy dobieramy numer w Plusie dla bliskiej osoby (maksymalnie możemy dobrać tak pięć numerów lub siedem klienci biznesowi) w abonamencie za 55 zł/mies. z telefonem, przez pół roku płacimy za niego 1 zł/mies., a później 30 zł/mies. do końca umowy, w ramach programu smartDOM.

Przy abonamencie za 65 zł/mies., to jest już 12 miesięcy za 1 zł/mies. (później 40 zł/mies.), a przy abonamencie za 85 zł/mies. - aż 15 miesięcy za 1 zł/mies., później 60 zł/mies. Z kolei w opcji bez telefonu, opłata 1 zł/mies. obowiązuje odpowiednio przez odpowiednio 3 miesiące, 6 miesięcy i 9 miesięcy.

Drugi smartfon za 1 zł w abonamencie Plus

Co w przypadku, gdy jednak potrzebujemy dokupić to abonamentu dla siebie i bliskiego smartfona? Tego drugiego możemy otrzymać w prezencie za 1 zł, tak jak w przypadku zestawu OPPO Reno7 5G 8/256GB i A17 4/64GB.

OPPO Reno7 5G 8/256GB to solidny smartfon, który zadebiutował w Polsce w tym roku. Wprawdzie to urządzenie sporych rozmiarów, bo 160.6 x 73.2 x 7.81 mm i wadze 173 g, ale nie jest to odczuwalne przy korzystaniu - dobrze leży w dłoni i wygodnie się go obsługuje jedną ręką. Do tego ekran o przekątnej 6,43 cala, z rozdzielczością 2400 na 1080 pikseli, wykonany w technologii AMOLED, wspierający HDR10+ oraz pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Na pokładzie urządzenia mamy procesor MediaTek Dimensity 900 z układem GPU ARM Mali-G68 MC4, wspierany pamięcią RAM 8 GB, i aż 256 GB wbudowanej pamięci. Jeśli chodzi o aparaty, to z przodu mamy obiektyw 32 megapiksele z przesłoną f/2.4. Natomiast z tyłu mamy do dyspozycji aparat główny 64 megapiksele o wielkości sensora 1/2 cala i przesłoną f/1.7, ultraszerokokątny 8 megapikseli z kątem widzenia 119° i przesłoną f/2.2), a także obiektyw makro 2 MP z przesłoną f/2.4.

Z pozostałych istotnych parametrów wymienię jeszcze baterię o pojemności 4500 mAh z opcją szybkiego ładowania SUPERVOOCTM 65 W, przez port USB-C i dołączoną ładowarkę. Znalazło się tu też już zapomniane przez producentów złącze słuchawkowe 3,5 mm jack. Smartfon ten pracuje pod kontrolą systemu Android 12.1 z nakładką ColorOS 12, no i obsługuje najnowszą technologię 5G sieci Plus.

W świątecznej promocji zakupicie to urządzenie wraz z budżetowym smartfonem dla mniej wymagającego użytkownika - OPPO A17 4/64GB.

Jak widać, jest w czym wybierać w świątecznej ofercie Plusa, co więcej finalnie może się okazać, że w jednej cenie możecie zgarnąć większość z tych prezentów, bo w tym przypadku promocje się łączą - wybierając abonament z wybranym smartfonem można tu zyskać nawet 240 GB transferu danych, Disney+ nawet na 2 lata w prezencie i drugi smartfon za 1 zł.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.