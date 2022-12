Kilka tysięcy promocyjnych ofert w ramach grudniowego kalendarza ofert na Allegro



Klienci korzystający z tej usługi, mogą teraz trafić na tysiące okazji zakupowych, wyszukując je w grudniowym kalendarzu ofert promocyjnych dla posiadaczy Allegro Smart! - każdego dnia do 24 grudnia znajdziecie tu zestaw promocji dostępnych tylko dla klientów Allegro Smart!.

Tradycyjnie jak co miesiąc, wybraliśmy dla Was pięć najciekawszych ofert z bliskiej nam kategorii - Elektronika, które zakupicie w ramach usługi Allegro Smart! z darmową dostawą.

Pomysły na prezenty do kupienia na Allegro z darmową dostawą

Prezent dla niej - Waga łazienkowa Eufy Smart Scale C1

Inteligentna waga z tuzinem zaprogramowanych pomiarów, między innymi wagi, masy mięśniowej, ilości tłuszczu oraz wody w organizmie, BMI czy masy kostnej z możliwością odczytywania pomiarów na ekranie smartfona z iOS lub Android na pokładzie.



Waga elektroniczna Eufy Smart Scale C1 kompatybilna jest z Apple Health, Google Fit oraz Fitbit, umożliwiając jeszcze bardziej dogłębną analizę pomiarów i ich zmiany w czasie. Nie ma tu przy tym ograniczenia do jednego użytkownika, urządzenie zapamiętuje z osobna pomiary dla aż 16 osób.

Użytkownicy Allegro Smart! mogą zakupić teraz to urządzenia w cenie 89,00 zł.

Prezent dla niego - Nawigacja samochodowa GoMedia GPS

Nawigacja GoMedia 7010 z mapami samochodowymi iGO Primo (pełna obsługa języka polskiego) - z dożywotnią darmową aktualizacją map dla całej Europy, to dobry prezent dla niego. Przyda się z pewnością w samochodzie bez wbudowanych map na pokładzie.



Nawigacja działa na systemie Windows CE 6.0, wyposażona jest w procesor Cortex A7 MSB253, pamięć RAM 256MB i pamięć wewnętrzną 8GB. Z najważniejszych funkcji dodatkowych można wymienić tu zapisywanie tras, powiadomienia o fotoradarach, asystent pasa ruchu czy prędkościomierz. Nie zabrakło tu też transmitera FM czy możliwość wgrania innych nawigacji takich jak AutoMapa, MioMap.

Cena tej nawigacji w ramach Allegro Smart! wynosi obecnie 349,00 zł.

Prezent dla córki - Głośnik przenośny Tronsmart T7

Bezprzewodowy głośnik zewnętrzny Tronsmart T7, wyposażony jest w system SoundPulse Audio z możliwością odtwarzania dźwięku przestrzennego 360°. To wodoodporne urządzenie - IPX7 z wibrującymi trybami LED i modyfikowanymi własnymi korektorami, które można ustawić w aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS - Tronsmart.



Głośnik ma wbudowanego asystenta głosowego, więc można sterować odtwarzaną muzyką przy pomocy Siri lub Google Asystenta. Czas ładowania to 3 godziny, a bateria wystarczy na 4 godziny odtwarzania z włączonym trybem LED lub 12 godzin z wyłączonym.

Można go teraz kupić w ramach Allegro Smart! w cenie 238,00 zł.

Prezent dla syna - Kierownica NanoRS RS700

Kierownica NanoRS RS700 kompatybilna jest z konsolami PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Switch. Można ją też podpiąć do komputera PC czy urządzenia z systemem Android.



Co ważne, mocowanie mamy tu do dowolnego podłoża za pomocą przyssawek lub bezpośrednio do blatu, kierownicę tę można też umieścić na kolanach. Wyposażona jest w pedały sprężynowe z funkcją przyspieszania i hamowania oraz w dwa style zmiany biegów: manualny za pomocą manetek lub tradycyjna skrzynia biegów z drążkiem.

Aktualnie cena tego urządzenia wynosi 459,00 zł.

Prezent dla wszystkich - Odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi

Brak telewizora z funkcją smartTV nie oznacza konieczności kupowania nowego, wystarczy zaopatrzyć się w odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi TV Stick 4K 8 GB. To niewielka przystawka do TV ze wsparciem dla Google Chromecast, która zamienia telewizory wyposażone w złącze HDMI w domowe centrum rozrywki.



Po podłączeniu do telewizora, możemy od razu zacząć korzystać z zasobów filmowych dostępnych w serwisie streamingowym z filmami i serialami na Netflix czy Amazon Prime Video, a wbudowany Google Chromecast umożliwia bezprzewodowe przesyłanie ze smartfona innych multimediów, takich jak zdjęcia, filmy czy muzykę ze Spotify. Nie zabrakło tu też obsługi głosowej i wsparcie Google Asystenta, do tego Android TV 9.0 z Google Play Store oraz 8 GB pamięci wewnętrznej.

Cena tej przystawki dla użytkowników Allegro Smart! to 239,00 zł.



Pozostałe okazje zakupowe dla osób korzystających z darmowych dostaw Allegro Smart! dostępne są na stronie grudniowego kalendarza Allegro - codziennie o 10:00 pojawiają się tu też nowe, specjalne promocje, dostępne wyłącznie dla klientów Allegro Smart!.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.