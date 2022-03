Mechanicy samochodowi mają swoje "booksy". Sprawdzisz opinię i umówisz wizytę

Pierwszym z nich był ProfiAuto, chwilę później pojawił się DobryMechanik.pl, a teraz możemy poznać kolejny - Motointegrator.com. Do tej pory niewiele można było usłyszeć o tym serwisie, ale to też dobra wiadomość, bo w pierwszej kolejności zadbali o zbudowanie sensownej bazy warsztatów samochodowych dostępnych w całej Polsce, dzięki czemu na start mamy w czym wybierać.

Wojciech Twaróg, Członek Zarządu Inter Cars S.A., odpowiedzialny za rozwój Motointegrator.com:

Naturalne dziś jest, że konsumenci korzystają z dobrodziejstw Internetu, by szukać informacji, porównywać ceny i dzielić się swoimi doświadczeniami. Dotyczy to także usług związanych z naprawą aut. Motointegrator.com to miejsce w Internecie, w którym można zapoznać się z opiniami kierowców i na ich podstawie wybrać mechanika – bez obawy, że oddamy swój samochód w ręce przypadkowej osoby. Zawsze zachęcamy naszych użytkowników do wystawiania warsztatom komentarzy, bo to one ułatwiają innym podejmowanie decyzji. W ten sposób udało nam się zbudować bogatą i przede wszystkim unikalną bazę wiedzy online, zawierającą nie tylko podstawowe dane na temat serwisów samochodowych, lecz także polecenia i opinie klientów.