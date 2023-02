Z 70 kg mięsa rocznie na 16. Naukowcy rekomendują drastyczne zmiany

Czas na informację, która fanów teorii spiskowych, „plandemii” i masonerii może przyprawić o zawał. Warszawa dołączyła do programu C40, czyli inicjatywy zrzeszającej setkę metropolii nowego porządku. Będzie mniej mięsa, mniej aut i mniej ubrań – parafrazując Konowicza, jeśli wszystko jest złe, niech nie będzie niczego.

Nabiał, ubrania i samochody – czas ograniczyć konsumpcję

10% światowej emisji gazów cieplarnianych. Tyle generują miasta zrzeszone w grupie C40, która od brytyjskich naukowców z Leeds otrzymała precyzyjne rekomendacje odnośnie budowania zdrowego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Źródło: Depositphotos

Raport opisywany przez „Dziennik Gazeta Prawna” ma na celu propagowanie wizji mniej konsumpcyjnego społeczeństwa, skupiając się głównie na transporcie i żywieniu. Co proponują badacze? Niewątpliwie najbardziej kontrowersyjną częścią programu są drastyczne zmiany w diecie. Aby zmniejszyć skutki katastrofy klimatycznej, mieszkańcy miast powinni ograniczyć w etapie progresywnym spożycie mięsa do 16 kg na osobę rocznie, gdzie średnio przeciętny Polak pochłania w rok 70 kg. Docelowo jednak rekomendowane jest całkowite zaprzestanie konsumpcji mięsa i przejście na dietę wegańską lub wegetariańską. Podobnie sprawa wygląda z nabiałem. Początkowo konsumpcja powinna zostać ograniczona do 90 kg na rok, a docelowo nabiał winien całkowicie zniknąć z jadłospisu.

To jednak nie wszystko – jeśli już lecieć na wakacje, to raz na 3 lata. A i duża walizka także się nie przyda, bo ubrań będzie mniej.

Podróż samolotem? Raz na trzy lata

Pogadajmy o transporcie – choć sympatykom motoryzacji zalecam pominąć ten fragment. W celu wyeliminowania szkodliwych dla środowiska skutków używania samochodów, naukowcy proponują najpierw zmniejszenie ich liczby w obiegu do 190 sztuk na 1000 mieszkańców, a w bardzo ambitnej wizji zredukowanie tej liczby do 0. A samoloty? Tu także ostro – w fazie progresywnej ograniczyć loty do jednej podróży na dwa lata, z limitem do 1500 km na osobę. Ambitny plan zakłada lot raz na 3 lata.

Nie bez podstawy wspomniałem o niedużej walizce, bo i ubrań w założeniu ma być mniej – tych nowych oczywiście, starych nikt Wam nie zabierze. W pierwszym stadium zakup do 8 sztuk rocznie natomiast ambitny plan to zaledwie 3 sztuki na rok.

Warszawa – podobnie jak Berlin czy Londyn – zgodziły się na przyjęcie sugestii, ale nie oznacza to, że miasta muszą się do nich zastosować. Wszystkich spanikowanych muszę zatem sprowadzić na ziemię – nikt Wam nie zakazuje kupowania mięsa (a już tym bardziej nie nakazuje jedzenia robaków). Uczestnictwo w inicjatywie ma stanowić inspirację dla miast członkowskich, a sama Warszawa chce w ramach programu wykorzystać wiedzę naukowców do walki z marnotrawieniem jedzenia, oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Władze miasta nie podjęły do tej pory jednak żadnych decyzji, które bezpośrednio nawiązywałby do „ambitnych” założeń programu. Mięsożercy mogą więc spać spokojnie.

Stock image from Depositphotos