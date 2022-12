Pyszne.pl przy współpracy z agencją WGSN przygotowało nową edycję raportu Food Trendów. Co królowało na naszych talerzach w 2022 roku?

Jakie trendy w polskiej gastronomii można było zaobserwować w 2022?

Pyszne.pl, WGSN i agencja badawcza Insight Lab przygotowali raport dotyczący trendów gastronomicznych w Polsce w 2022 roku. Pierwszym z nich są tak zwane „małe przyjemności”, czyli niewielkie przekąski, na które decydujemy się podczas trudnego dnia lub kiedy przechodzimy przez stresującą sytuację — a aż 30 procent z nas zamawia je z dostawą do drzwi. Co istotne, jest to trend, który rozwinął się szczególnie w okresie pandemicznym.

Źródło: Pyszne.pl

Do tego dochodzi tak zwana „sprytna oszczędność”, czyli ekologiczne podejście do całej sprawy. Według badań, aż 43 procent ankietowanych przyznaje, że wykorzystuje resztki z zamówionych dań do późniejszego gotowania. Raport sugeruje również, że coraz częstsze są „świadome wybory” - aż 41 procent Polaków zwraca uwagę, czy zamówione danie przyrządzone jest z lokalnych produktów.

Jedzenie coraz bardziej staje się dla nas „ucztą dla zmysłów”, przez co coraz częściej jemy wzrokiem. 41 procent ankietowanych przyznaje, że często zamawia jedzenie nie na podstawie składników, a zdjęcia. Do tego raport zdradza, że pojawia się „moda na retro i eksperymenty z tradycją” - coraz częściej wracamy do domowych smaków, lecz nie jesteśmy w tym tradycjonalistami.

Co najczęściej zamawiali Polacy w 2022 roku? Pizza zdetronizowana

W zeszłym roku pierwsze miejsce w kategorii najczęściej zamawianego dania w Polsce bezkonkurencyjnie zajęła pizza. Ku zdziwieniu niektórych osób, pizza nie jest już dłużej liderem — jej miejsce w tym roku zajął burger. Pizza musi się zatem zadowolić drugim miejscem, a podium zamyka kebab.

Źródło: Pyszne.pl

Co ciekawe, w 2022 roku najbardziej zyskała kuchnia arabska. W porównaniu z zeszłym rokiem coraz popularniejsze stają się również kuchnie greckie i indyjskie.

Kuchnia wegańska i wegetariańska staje się coraz bardziej popularna

Raport zwraca również uwagę na to, że w 2022 roku coraz popularniejsza stała się kuchnia wege. 31 procent Polaków regularnie decyduje się na wybór dań bezmięsnych. Z kolei aż 17 procent spośród wszystkich pozycji zamówionych na Pyszne.pl w 2022 roku to potrawy wegetariańskie i wegańskie, a najpopularniejszymi daniami w tej kategorii są: pizza margherita, wegetariańskie sushi i sałatka grecka.

Gastronomia drożeje

Pyszne.pl zwraca również uwagę na rosnące w przerażającym tempie ceny na rynku gastronomicznym. Jak możemy przeczytać w raporcie: w 2021 roku średnia cena pizzy w Polsce wynosiła 33 zł, a w 2022 roku to już 39 zł, co oznacza wzrost aż o 18 procent. Najwięcej za to danie zapłacić muszą mieszkańcy Warszawy – zwykle to około 42 zł. Najmniej – Poznaniacy, którzy średnio wydają na nią 34 zł.

Źródło, obrazek wyróżniający: Pyszne.pl / Informacja prasowa