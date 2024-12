Apple szykuje sensacyjny film romantyczny - The Gorge

Właściwie to nie wiem czy film sensacyjny można nazwać romantycznym, ale data premiery - 14 lutego, a także zarys historii pokazany w trailerze, wskazuje na to, że pierwiastek romantyzmu będzie tu obecny. Podobnie jak wielka tajemnica i straszne potwory.

The Gorge na pierwszym trailerze

Apple opublikowało pierwszą zapowiedź swojego nowego filmu - The Gorge, który pojawi się na platformie w połowie lutego przyszłego roku. W głównych rolach występują Miles Teller (Top Gun: Maverick) oraz Anna Taylor-Joy (Furiosa), a na ekranie towarzyszy im między innymi Sigourney Weaver. Nie jest to zatem obsada filmu klasy B, a raczej wielkiego hitu, który mógłby równie dobrze trafić na ekrany kin. The Gorge ma jednak pojawić się w streamingu na platformie Apple TV+ w dzień zakochanych, czyli 14 lutego. Ograniczenie wiekowe (PG-13) wskazuje, że może to być bardziej film romantyczny niż sensacyjny ale sama historia zapowiada się ciekawie.

Dwoje wyszkolonych agentów (Miles Teller i Anya Taylor-Joy) zostaje wysłanych na stanowiska na wieżach strażniczych po przeciwnych stronach rozległego i ściśle tajnego wąwozu, chroniąc świat przed nieujawnionym, tajemniczym złem, które czai się w środku. Nie mogą się między sobą komunikować, ale spędzą na przeciw siebie dokładnie 365 dni, dlatego szybko zaczyn im się nudzić. Łączą się na odległość, próbując zachować czujność w obronie przed niewidzialnym wrogiem. Kiedy kataklizm staje się realnym zagrożeniem dla ludzkości, muszą współpracować w teście zarówno swojej siły fizycznej, jak i psychicznej, aby utrzymać tajemnicę w wąwozie, zanim będzie za późno.

Trailer jest całkiem nieźle zrealizowany, a sama historia nawet jeśli zapowiada się kolejną kliszę dobrze znanego scenariusza, ma potencjał aby miło spędzić 2 godziny przed telewizorem. Na szczęście nie trzeba długo czekać, bo do premiery zostały nieco ponad 2 miesiące.