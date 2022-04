Już w przyszłym tygodniu poznamy nową grę w świecie Warcrafta

Warcraft to jedno z tych uniwersów, obok których wielu graczy nie potrafi przejść obojętnie. Tak się fortunnie złożyło dla nas, że ogłoszenie związane z nową grą przypadnie na sam wieczór w najbliższy wtorek — czyli w sam raz na osłodę końcówki majówkowego szaleństwa.

Nowa gra w świecie Warcrafta. Mobilkę poznamy już 3 maja

3 maja o godzinie 10 czasu pacyficznego (czyli o 19 w Polsce) Blizzard Entertainment zapowiedział oficjalną prezentację nowej, mobilnej, gry w świecie Warcrafta. Jednego z najbardziej uwielbianych wirtualnych światów po których graczom przyszło się przechadzać. Już w lutym usłyszeliśmy oficjalnie, że taka produkcja się pojawi — później została uwzględniona także w planach koncernu na 2022 rok. Nie znaliśmy jednak żadnych konkretów związanych z produkcją — ale wszystko to ma się zmienić za kilka dni.

To będzie pierwsza oficjalna zapowiedź — i wszystkie dotychczasowe wieści dotyczące mobilnej gry w świecie Warcrafta bazują na plotkach. Mówi się jednak, że Blizzard miałby tym razem zaserwować nam produkcję bazującą na rozszerzonej rzeczywistości. Czy będzie garściami czerpać z mechanik znanych z ostatniego Wiedźmina, a może bliżej jej będzie do Pokemon Go? Tego dowiemy się już za kilka dni!