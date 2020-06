Walka o lepsze jutro? Google wchodzi na wyżyny absurdu

Uznałem, że przemilczę temat robienia sobie dobrego PRu na obecnych wydarzeniach mających miejsce w Stanach Zjednoczonych. Sporo osób powiedziało już co o tym myśli, Paweł Winiarski napisał świetny felieton na ten temat. Nie widziałem po prostu takiej potrzeby, ale to co rano zobaczyłem sprawiło, że poranna kawa okazała się zbędna.

Google w swej bezgranicznej mądrości i wspaniałomyślności zmieni świat. W imię wielkiego poparcia dla całej akcji Black Lives Matter stwierdzili, że trzeba dokonać WIEKOPOMNEJ zmiany! Działania tak ważnego, że zatrzęsie ono podstawami współczesnego świata. Zmienione zostaną terminy blacklist oraz *whitelist! Narody padajcie na kolana, świat dzięki Google stał się właśnie lepszym miejscem.

Absurd goni absurd

No bo co to ma zmienić? Czy dlatego, że Google w swoich materiałach przestanie używać terminu blacklist to przestanie on istnieć dla całej ludzkości? Pamiętajmy, że mówimy póki co jedynie o silniku wyszukiwarki, a nie żadnym poważnym i zakrojonym na szeroką skalę działaniu. Czy kiedykolwiek w swoim życiu uznaliście, że słowo whitelist, stawia ludzi o białym kolorze skóry wyżej od tych o innym zabarwieniu?

Czy kogokolwiek to obchodzi? W sumie to mnie, skoro o tym piszę, ale czy ktokolwiek kto to przeczyta to ze zdumieniem spojrzy w niebo i pomyśli, „o cholera, Google zrobiło robotę, koniec dyskryminacji!”?

A jak będzie nazywać się nowa lista zablokowanych elementów? Blocklist! Cóż za zmiana, jestem pod ogromnym wrażeniem!

PR budzi skrajne emocje

Przyznam, że jeszcze tydzień temu ta wiadomość w ogóle by mnie nie obeszła. Uznałbym to za pozbawioną sensu bzdurę, na którą szkoda w ogóle miejsca. Jednak teraz, kiedy wszyscy wypaczają ideę równości do granic możliwości nie umiem przejść obok tego spokojne.

Akty wandalizmu i przemocy, grabieże i przestępstwa. Perfidny PR i robienie z siebie zbawców narodu, a wręcz świata. Wszyscy i wszystko pod przykrywką szlachetnej idei jaką jest równość ludzi wobec prawa i wobec siebie, równość prawa wobec ludzi o każdym kolorze skóry. Idea świetna, ale oni to wypaczają i niszczą.

* W przypadku whitelist niezbędne jest delikatne doprecyzowanie z mojej strony. Ten termin formalnie przestał istnieć na rzecz słowa components w ramach akcji zapoczątkowanej w maju 2018 roku. Od tamtego czasu nikt nie widział nic złego w tym, że dalej korzystano z terminu blacklist aż do teraz.