W tym kinie nie będzie już Coli. Nowa oferta na 5 lat

Koniec ery Coli w Multikinie. Nowa umowa z PepsiCo na 5 lat

Multikino, jedna z największych sieci na mapie europejskich kin, przechodzi prawdziwą rewolucję. Od lata 2025 roku kinomani w całej Polsce będą musieli pożegnać się z kultową Coca-Colą. Sieć kin, należąca do Vue International, największego prywatnego operatora kin w Europie, podpisała bowiem długoterminową umowę z PepsiCo.

Reklama

Umowa, która obowiązywać będzie aż do 2030 roku, obejmuje 225 kin w ośmiu krajach Europy. To nie tylko zmiana dostawcy napojów, ale także symbol szerszych przemian, jakie zachodzą w branży. Multikino, zapowiadając przygotowanie się na nową erę kina, stawia na innowacje i modernizację.

Co ta umowa oznacza dla widzów?

Przede wszystkim, z kinowych barów zniknie Coca-Cola, ustępując miejsca napojom PepsiCo. To jednak nie wszystko. W ramach nowej współpracy, widzowie mogą spodziewać się szerszej oferty napojów, w tym nowych smaków i wariantów, które mają być dostosowane do lokalnych preferencji. Przedstawiciele PepsiCo podkreślają, że chcą zaoferować widzom nie tylko kultowe napoje, ale także "unikalne doświadczenia", co brzmi trochę górnolotnie, ale może przełożyć się na ciekawszą ofertę. Co to konkretnie oznacza? Na razie nie wiadomo. Możemy jednak spodziewać się specjalnych akcji promocyjnych, konkursów i innych atrakcji związanych z nową współpracą.

Automatyczne kioski z przekąskami i napojami w kinie

Zmiana dostawcy napojów to jedynie element szerszej transformacji, jaką przechodzi sieć Multikino. Firma inwestuje również w modernizację kin, wprowadzając nowe fotele UltraLux, które mają zapewnić widzom najwyższy komfort podczas seansów. Kolejną nowością jest koncept "Vue Your Way" (słówko "vue" czyta się w ten sam sposób, co słowo "view"), który zadebiutował w kinie Vue Swindon w Anglii. To rewolucyjny system samoobsługowy, umożliwiający widzom samodzielne zakupy przekąsek i napojów. Dzięki temu, kolejki do barów mają być krótsze, a zakupy wygodniejsze.

Nie wiadomo jeszcze, czy to rozwiązanie zostanie wprowadzone w Polsce. Multikino zapowiada jednak stopniowe wdrażanie innowacji w całej Europie. Możemy więc spodziewać się, że w przyszłości polskie kina sieci powinny stać się jeszcze bardziej nowoczesne i przyjazne dla widzów. Ze swojej strony dodam, że połączenie kas biletowych z barowymi często powoduje duże kolejki, niczym na stacji benzynowej, gdzie klienci chcący zapłacić tylko za bilety muszą czekać dłużej, gdyż inni kupują przekąski. Zakup bilety online (w aplikacji) lub biletomacie to jedno rozwiązanie, ale postawienie kiosków z przekąskami brzmi naprawdę nieźle. Jestem ciekaw czy i kiedy trafią one do Polski.

Wielki powrót kultowej sagi na ekrany kin

Jak informowałem wcześniej, do Polski zmierza natomiast jeden z największych filmów w historii kin. Trzeci epizod sagi "Gwiezdnych Wojen" będzie pokazywany pomiędzy 21 a 27 kwietnia. Jako pierwsza ponowne pokazy potwierdziła sieć Cinema City, teraz także Multikino ogłosiło sprzedaż biletów na te seanse - film będzie można obejrzeć w wersji 2D z polskimi napisami. "Zemstę Sithów" pokaże także sieć kin Helios. Wszystkie sieci prowadzą już sprzedaż biletów.