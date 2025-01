Chociażby o tym, w jaki sposób pielęgnować kulturę we własnym regionie i tworzyć z niej produkt eksportowy oraz unikatowy dla danego miejsca. Po to, aby biznes zarabiał na siebie z różnych stron, na czym skorzystają mieszkańcy. Świetnym przykładem jest miasto, które fabryki plastikowych gadżetów, uczyniło newralgiczną częścią swojego DNA.

Oto Shizuoka, modelowe miasto, które uczy

W tym japońskim mieście miała miejsce inicjatywa, która jest ruchem godnym pochwały i do naśladowania. Otóż pielęgnując swoje przemysłowe tradycje, lokalny rząd we współpracy z producentami okolicznych fabryk, wpłynęli na wygląd miejskiej przestrzeni. Akcentując nietypowym rozwiązaniem, że to właśnie tutaj jest niejako serce każdego hobbysty. W Shizuoce bowiem tworzy się plastikowe modele, wyczekiwane przez fanów na całym świecie.

Japan Times

Nietypowe pomniki pojawiły się w całym mieście, które na pewno uniosą niejedną brew, jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z kolekcjonerskimi modelami. Otóż elementy nigdy nie są pakowane tak jak klocki Lego, bo chociaż to również jest podążanie za instrukcją i składanie zestawów, to w tym wypadku jest inaczej. Po otwarciu pudełka ukazuje się specyficzna ramka, w której są zespojone części modelu, czekającego na złożenie, a i często pomalowanie, ozdobienie czy sklejenie.





JMSDFModeler; Reddit

W ramach inicjatywy wzbudzania w mieszkańcach świadomości dumy swojego regionu powstało od 2020 roku już trzynaście takich monumentów. Przedstawiają one istotne dla Japonii, a także okolicy, osoby historyczne czy tak ikoniczne rzeczy jak Shinkansen. Co ciekawe, jako że takie modele są tworzone często dla pasjonatów właśnie historii albo transportu publicznego, jest duża szansa, że takie modele można i kupić.

Promocja historii miasta i dobrej zabawy jednocześnie

Obecnie w Shizuoce mają fabryki jedni z największych producentów zabawek, takich jak znana na całym świecie marka Bandai (Tamagotchi, Gundam). To właśnie w tym regionie, w XVII wieku doszło do rozwinięcia zaawansowanego przemysłu wyrobów z drewna, co umożliwiały bujne lasy okolicy. Wysoki poziom nowoczesności używanych tam rozwiązań był atrakcyjny dla wielu specjalistów, którzy ostatecznie stworzyli podwaliny pod współczesną branżę wyrabiania plastikowych modeli.

Hakuhodo

Te rozproszone po mieście nie są jednak ani z plastiku, ani nawet drewna. Ich trwałość była ważniejsza, więc zostały skonstruowane ze stali nierdzewnej. Zaś zakres ich tematyki jest tak szeroki jak zainteresowania hobbystów i zachwycają tym jak sprytnie i przemyślanie zostały zbudowane w takich miejscach, że aż są dla nich naturalne pomimo swojej niecodziennej formy. Na przykład skrzynka pocztowa? Nie ma problemu, na siatce są jednocześnie elementy do złożenia oraz funkcjonalna, najprawdziwsza skrzynka wciąż używana przez mieszkańców.

JMSDFModeler; Reddit

Oczywiście miasto nie ograniczyło się tylko do postawienia pomników. W Shizuoce są organizowane trasy prowadzące do kolejnych modeli, przy okazji których można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Ot na przykład pod Twierdzą Sumpu czeka rozłożona, złota zbroja Tokugawy Ieyasu'a, który w Sumpu spędził ostatnie chwile swojego życia. To też w tym mieście, są organizowane ogromne wystawy, świętujące kunszt i promujące miasto. Każdego roku, specjalnie na nie, zjeżdżają się tysiące turystów.

Ucz się Polsko, wzór do naśladowania

Shizuoka jest wyjątkowym miejscem, które w skali kraju, nie robi wyjątkowej rzeczy. I chociaż brzmi to jak coś złego, to jest wręcz przeciwnie. Ów miasto samo w sobie jest modelem, którego szkoda, że w Polsce nie naśladujemy. W Japonii kładzie się duży nacisk i nie szczędzi funduszy na regionalną tradycję, nierzadko mocno główkując, aby wymyślić coś unikalnego i interesującego.

JMSDFModeler; Reddit

Pomaga to mieszkańcom poczuć dumę i przywiązanie do własnego miejsca, jednocześnie stając się wyjątkowe dla innych. Tworzy to świetny pretekst dla turystów, aby chcieć to czy inne miasto odwiedzić. Z tego powodu możemy też zobaczyć tak wyjątkowe rzeczy jak maskotki dworców pociągowych czy wyjątkowe dla okolicy wersje znanych potraw. Zaś jak widać na przykładzie, w Shizuoce nawet plastik potrafi sprawić człowiekowi radość.

Guardian, Japan Times, Reddit