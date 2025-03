W legendarną grę z Xboxa zagracie na PS5, ale jest jeden haczyk

Pamiętacie jeszcze internetowe wojny konsolowych psychofanów z czasów PS3 i Xboxa 360? Wtedy Gears of War było poważnym orężem w dyskusjach, bo seria gier o żołnierzach przyszłości walczących z morderczą Szarańczą była wtedy jedną z najlepiej sprzedających się marek. Społeczność Xboxa sprzed 15 lat pewnie by nie uwierzyła, że Gears of War trafi ostatecznie na PlayStation. Co prawda w wybrakowanej formie, ale jednak!

Gears of War na PS5 – insiderzy nie mają wątpliwości

Wspomniałem, że Gears of War było kiedyś jedną z najlepiej sprzedających się serii, ale te lata świetności są już za nami. Ostatnie dwie części okazały się średnio udaną próbą reanimacji gry, ale Microsoft nie składa broni. W niedalekiej przyszłości nie tylko ukaże się kolejna produkcja z nowej serii Gears of War, ale też na sklepowe półki trafi kolekcja klasyków, dedykowana PS5.

Informacje na temat Gears of War Collection krążyły w sieci już od dawna, ale dopiero teraz znani insiderzy zaczynają oficjalnie potwierdzać, że Microsoft wyda zbiór swoich hitów na konkurencyjną konsolę. Nie wiemy jeszcze, jakie pozycje znajdą się w Gears of War Collection – to ma stać się jasno dopiero w czerwcu, gdy edycja zostanie zaprezentowana na Xbox Showcase. Możemy przypuszczać, że znajdzie się tam oryginalna trylogia. Wiadomo jednak, że gracze nie uświadczą trybu wieloosobowego – dostępne będą tylko gry z kampanią dla jednego gracza.

A co z Gears of War: E-Day? Cóż, data premiery tej produkcji wciąż nie została ogłoszona, ale wiemy o niej znacznie więcej. Ponownie wcielimy się w Marcusa Fenixa, by jego oczami obserwować koszmar Dnia Emergencji, od którego wszytko się zaczęło.

