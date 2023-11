Promocje na Allegro trwają w najlepsze. Oto, co warto dziś kupić!

Po co nam Black Week, skoro możemy mieć… Black Weeks?

W tym roku Allegro robi prawdziwe show z okazji Czarnego Piątku. To nie jest to „zwykły tydzień” promocji — to prawdziwe szaleństwo przecen trwające kilka tygodni; stąd właśnie nazwa Black Weeks! Festiwal zakupowy trwa aż 25 dni i wystartował już 6 listopada.

Wszyscy, którzy korzystają z Allegro, mogą zanurzyć się w morzu promocji, gdzie ceny spadają nawet o połowę. Oferty zmieniają się codziennie i obejmują praktycznie każdą kategorię. Każdy ma szansę skorzystać z jakiejś okazji i zrobić sobie — albo bliskim — naprawdę świetny prezent. Warto pamiętać, żeby cieszyć się najlepszymi rabatami, trzeba mieć zainstalowaną aplikację Allegro na smartfonie. Użytkownicy mogą liczyć na kupon o wartości 10 zł przy pierwszych zakupach przez aplikację. Dodatkowo, uczestnicy festiwalu mają okazję zdobyć aż 30 Monet, wydając minimum 500 zł na produkty objęte promocją na Black Weeks. Abonenci Allegro Smart! mogą skorzystać z jeszcze większych okazji w Shakerze, gdzie czekają produkty przecenione o minimum 50%, a codziennie dostępna jest specjalna oferta za jedną złotówkę.

Najlepsze oferty Allegro Black Weeks — 20 listopada

Konsola Xbox Series X 1TB

Cena: 1999 zł (normalnie: 2499 zł)

Xbox Series X to moc nowej generacji zaserwowana przez Microsoft, wprowadzająca graczy w nowy wymiar rozrywki. Sprzęt wyposażony w potężny procesor i kartę graficzną oferuje wspaniałą jakość obrazu w rozdzielczości 4K. Dzięki technologii ray tracing i szybkiemu dyskowi SSD, zapewnia niezwykle realistyczne efekty świetlne oraz błyskawiczny czas ładowania gier. Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów jest możliwość dostępu do usługi Xbox Game Pass, która umożliwia subskrybentom korzystanie z ogromnej biblioteki gier, w tym najnowszych tytułów od samego dnia premiery. Konsola obsługuje także funkcję Quick Resume, dzięki której można błyskawicznie przełączać się między różnymi grami, bez konieczności czekania na ponowne ładowanie.

Xbox Series X to nie tylko potężna maszyna do gier, ale także centrum multimedialne, umożliwiające streamowanie treści w jakości 4K oraz korzystanie z popularnych aplikacji. Dzięki zintegrowanemu Xbox Game Pass Ultimate, użytkownicy zyskują także dostęp do gier na PC i usługi Xbox Live Gold. Konsola ponadto wyróżnia się nowoczesnym designem, dzięki czemu będzie idealnym uzupełnieniem naszego gamingowego biurka lub komody pod telewizorem w salonie.

Telewizor Philips 50PUS7608/12 50" LED 4K SmartTV

Cena: 1499 zł (normalnie: 2072,53 zł)

Telewizor Philips 50PUS7608/12 wyróżnia się między innymi naprawdę niezłą jakością obrazu i liczba funkcji smart. Z ekranem o przekątnej 50 cali i rozdzielczości 4K, telewizor ten oferuje niesamowicie klarowny i realistyczny obraz, sprawiając, że każda scena staje się wyjątkowym doświadczeniem wizualnym. Telewizor ten to także SmartTV, co oznacza, że umożliwia dostęp do różnorodnych aplikacji, treści internetowych i serwisów streamingowych bezpośrednio z ekranu telewizora.

Dodatkowo, telewizor Philips 50PUS7608/12 oferuje między innymi porty HDMI czy USB, co sprawia, że jest gotowy obsłużyć różnorodne urządzenia. Do tego nie można zapomnieć o asystencie głosowym czy funkcjach dla graczy, takich jak VRR czy niski input lag. Ponadto stylowy design i zaawansowane technologie sprawiają, że ten telewizor jest doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują połączenia najnowszych osiągnięć technologii z imponującym wyglądem.

Robot sprzątający Xiaomi Vacuum S10 biały

Cena: 799 zł (normalnie: 999 zł)

Robot sprzątający Xiaomi — nie oszukujmy się — rewolucjonizuje sposób utrzymania czystości w domu. Wyposażony w inteligentny system nawigacji, dzięki skanowaniu otoczenia laserem, skutecznie porusza się po pomieszczeniu, omijając przeszkody i planując optymalną trasę sprzątania. Zastosowanie najnowszych technologii, takich jak silnik bezszczotkowy o dużej mocy 4000 Pa, pozwala na skuteczne usuwanie kurzu, brudu i sierści zwierząt. Odkurzacz posiada zaawansowany system filtracji, eliminujący nawet mikroskopijne cząsteczki, co sprawia, że powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczone.

Jedną z charakterystycznych cech Xiaomi Vacuum S10 jest zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. Użytkownik może planować harmonogramy sprzątania, kontrolować robot z dowolnego miejsca i monitorować postęp sprzątania na ekranie smartfona. Dodatkowo zastosowanie baterii o dużej pojemności pozwala na długotrwałe działanie robota bez konieczności częstego ładowania.

Frytkownica air fryer Philips HD9270/00 2000 W

Cena: 449 zł (normalnie: 699 zł)

Frytkownica beztłuszczowa Philips umożliwia przygotowywanie pysznych potraw o niskiej zawartości tłuszczu. Działa na zasadzie technologii air fryer, używając gorącego powietrza, aby równomiernie i skutecznie smażyć, piec, grillować lub podgrzewać potrawy. Za sprawą mocy 2000 W oraz zaawansowanej technologii Rapid Air, frytkownica Philips HD9270/00 osiąga wysoką temperaturę w krótkim czasie, zapewniając szybkie i efektywne gotowanie. Ponadto, kontrola temperatury pozwala dostosować ustawienia do różnych rodzajów potraw.

Co najważniejsze w tej frytkownicy, to możliwość przygotowywania zdrowszych dań bez konieczności głębokiego smażenia w oleju. Dzięki temu, potrawy zachowują chrupkość na zewnątrz, a jednocześnie są soczyste wewnątrz, zachowując pełnię smaku przy niższej kaloryczności. Intuicyjne sterowanie, łatwe w czyszczeniu elementy, jak i kompaktowy design, sprawiają, że Philips HD9270/00 to urządzenie, którym warto się zainteresować — szczególnie w tej cenie.

Lampka biurkowa Xiaomi Mi biały moc do 14 W

Cena: 199 zł (normalnie: 299 zł)

Lampka biurkowa Xiaomi Mi to nowoczesne oświetlenie, które łączy elegancki design z zaawansowaną funkcjonalnością. Z mocą do 14 W oferuje jasne i równomierne światło, doskonale nadające się do czytania, pracy przy biurku czy relaksu. Jedną z głównych cech wyróżniających tę lampę biurkową jest regulacja jasności i temperatury barwowej światła. Użytkownik może dostosować intensywność światła oraz wybierać między ciepłym a chłodnym światłem, dostosowując je do indywidualnych preferencji czy aktualnej sytuacji.

Lampka biurkowa Xiaomi Mi została zaprojektowana z myślą o użytkownikach pracujących przy komputerze, oferując ochronę oczu poprzez technologię eliminującą efekt migotania oraz redukującą emisję niebieskiego światła. Ponadto, dzięki elastycznemu ustawieniu kąta nachylenia, można dostosować kierunek światła zgodnie z własnymi potrzebami. Zaletą tej lampki jest także możliwość sterowania zdalnego za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, co dodatkowo zwiększa wygodę obsługi. Całość obsługuje sterowanie głosowe i może pochwalić się precyzyjnymi zawiasami.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Allegro.