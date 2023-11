Loterie pełne nagród i doskonałe promocje. Tak wyglądają Black Weeks na GeekBuying.pl!

Do 30 listopada na GeekBuying.pl potrwa wyjątkowa akcja promocyjna z okazji Black Friday. Naszym skromnym zdaniem to wydarzenie, w którym każdy miłośnik gadżetów w świetnych cenach powinien wziąć udział. Nasz partner przygotował dla Was wiele niesamowitych ofert - nie przegapcie ich i weźcie udział w loterii pełnej nagród!

Akcja rozpoczęła się już 15 listopada i potrwa aż do 30 listopada, obfitując w zniżki i promocje przez cały ten czas. To prawdziwa gratka dla miłośników elektroniki, technologii, oraz gadżetów! Pierwsza faza już trwa i zakończy się 20 listopada. To doskonała okazja, aby rozpocząć swoje zakupy przed samym Black Friday i zaoszczędzić dużo pieniędzy.

20 listopada rozpoczną się jeszcze większe wyprzedaże, przygotowując nas na moment kulminacyjny akcji - Black Friday, które przypada w tym roku na 24 listopada. Od tego momentu przez 72 godziny w sklepie dostępne będą codzienne Hity Dnia, które trzeba będzie koniecznie sprawdzić!

Po Black Friday promocje się nie kończą!. Od 27 listopada do 30 listopada będą pojawiać się promocje z okazji Cyber Week - nie przegapcie tej okazji, aby znaleźć w sklepie GeekBuying coś dla siebie!

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tych promocji? Wystarczy, że przejdziecie na tę stronę - tam znajdziecie aktualne promocje oraz oferty, w których możecie liczyć obecnie na największe obniżki!

Nie tylko promocje - GeekBuying.pl przygotował także loterię!

Nasz partner - poza obniżkami - przygotował dla swoich klientów także loterię. Co trzeba zrobić, aby wziąć w niej udział?

Użytkownicy mogą wziąć udział w loterii od 15 listopada do 23 listopada 2023 roku, aby zdobyć ekskluzywne vouchery lub prezenty.

Aby wziąć udział w losowaniu, użytkownicy muszą się zarejestrować na stronie GeekBuying.pl.

Wszyscy użytkownicy otrzymają 1 los dziennie uprawniający do udziału w losowaniu. Użytkownicy, którzy składali wcześniej zamówienia na Geekbuying.pl, otrzymają 3 losy dziennie.

Jak można zdobyć dodatkowe losy?

Subskrybując newsletter Geekbuying.pl, każdy zarejestrowany klient otrzyma dodatkowy los.

Udostępniając materiał promocyjny losowania na swoim profilu w mediach społecznościowych, zdobędziesz 1 dodatkową los (maksymalnie 3 losy dziennie).

Jeśli złożysz zamówienie w okresie od 15 listopada do 23 listopada 2023 roku, otrzymasz aż 3 dodatkowe losy!

Te produkty możesz otrzymać taniej!

Co można dostać w sklepie GeekBuying.pl? Mnóstwo rzeczy - przedstawiamy najgorętsze promocje tegorocznej edycji:

Hulajnoga elektryczna KUGOO KIRIN G3 - 1200W - 2899 zł zamiast 4999 zł

Silnik bezszczotkowy 1200W

Zawieszenie TPU

Monitor Gamingowy KTC H24T09P 24 Cale, Panel Fast IPS - 499 zł zamiast 899 zł

Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080, szeroka gama kolorów

Częstotliwość odświeżania 165Hz, czas reakcji MPRT 1ms

Regulowany stojak i mocowanie VESA

Panel Fast IPS

Odkurzacz Roborock S8 6000Pa - 2199 zł zamiast 3299 zł

Szczotka DuoRoller skutecznie zapobiega plątaniu się włosów i sierści zwierząt domowych

Moc ssania 6000Pa

Wyposażony w 400ml kosz na śmieci i 300ml zbiornik na wodę

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU - 3787 zł zamiast 4639 zł

Przeznaczony do średnio i długodystansowych wycieczek rowerowych

Wygodna niska rama idealna do swobodnej jazdy

Tylny bagażnik

Lekkie opony T1 Step-thru świetnie nadają się do jazdy po miejskich drogach

Pełne oświetlenie wzmaga komfort jazdy i bezpieczeństwo

Stacja zasilania TALLPOWER V2400 - 3499 zł zamiast 3799 zł

Ultra-duża pojemność 2160Wh i moc wyjściowa AC 2400W

5 poziomów wydajności ładowania

System zarządzania energią (BMS) i UPS

Obsługuje ładowanie 13 urządzeń jednocześnie

Grawerka laserowa LONGER RAY5 20W - 1399 zł zamiast 2999 zł

Plamka lasera 0,08*0,1mm

Kolorowy ekran dotykowy

32-bitowy chipset

Życzymy udanych zakupów! Tegoroczne promocje są naprawdę ciekawe i warto z nich skorzystać. Śledźcie oferty, zbierajcie losy, wygrywajcie nagrody i oszczędzajcie w trakcie Black Weeks. Pamiętajcie, aby skorzystać z tego linka zakupowego prowadzącego do sklepu naszego partnera!