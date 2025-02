Nowy iPhone nie ma podstawowej funkcji, ale robi to?! Apple odbiło

Minęły już dwa dni od ukazania iPhone'a 16e. Najnowszego z najtańszych smartfonów giganta z Cupertino, więc wciąż do nas spływają nowe informacje na temat tego urządzenia. Budzi ono skrajne emocje, a teraz jeszcze dolano oliwy do ognia. Już wiemy, że...

iPhone 16e sprawdza się niewiele gorzej od iPhone'ów 16

Zaczęły się pojawiać pierwsze wyniki testów mocy najnowszego iPhone'a, które były ciekawym sprawdzeniem interesującego ruchu ze strony Apple. Firma dosłownie zdecydowała się użyć czipów "drugiego sortu", co stanowi o jedynej różnicy tutaj zastosowanego elementu w stosunku do wersji A18 Pro. Jako że różnica tkwi w układzie graficznym, to jak podaje MacRumors, jemu się przyjrzano.

Jak można dostrzec, iPhone 16e osiągnął wynik na poziomie 24188 punktów w przeprowadzonym teście grafiki. To oznacza, że jest to zaledwie o 15 % mniej w porównaniu do obecnych flagowców z numerem 16 w wersji standardowej oraz Plus. Jest to wynik najpewniej spowodowany drobną różnicą ilości rdzeni. Zatem ogólnie rzecz biorąc... Kompletnie i tak nikt tego nie zauważy. Jest to o tyle zabawne, że ten telefon nie jest celowany w grupę klientów szukających najpotężniejszych urządzeń.

Ukazuje się tu znów absurdalny wręcz kunszt Apple do minimalizowania kosztów w najdziwniejszych miejscach. Dają urządzenie reklamowane jako "z niższej półki" z tego powodu zabierają tak niezbędne rzeczy jak MagSafe, tylko po to, aby wsadzić potężny czip w imię Apple Intelligence. Ponadto, czy naprawdę ktoś, kto sięga po tę linię tanich iPhone'ów, w ogóle myśli o super obietnicach wokół AI? Czy prędzej szuka niezawodnego, taniego urządzenia do służbowych połączeń?

Niemniej, jeżeli kogoś ta opcja interesuje, już dzisiaj o 14:00 ruszyła możliwość zamawiania iPhone'ów 16e, które Apple zacznie rozsyłać do klientów w ostatnim dniu lutego. Ceny zaczynają się o 2999 złotych, co jest niestety wyraźnym skokiem w porównaniu do poprzednich modeli.